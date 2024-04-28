Василевский побил рекорд Гашека в плей-офф НХЛ

Андрей Василевский Фото: globallookpress.com
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 26. Хоккеист выиграл свой 66-й матч в плей-офф НХЛ.
Таким образом, Василевский побил рекорд Доминика Гашека по победам в плей-офф НХЛ для вратарей из Европы. У чеха 65 побед.
Российский нападающий Никита Кучеров в этой встрече отметился тремя результативными передачами, его соотечественник Михаил Сергачёв сделал один ассист.
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Флориды». Пятый матч серии состоится 29 апреля.