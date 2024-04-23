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    Президент ЦСКА об увольнении Федорова: Заслуги в нашем клубе нужно каждый год оправдывать

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    Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, почему клуб уволил Сергея Федорова с поста главного тренера.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде плей-офф КХЛ. В двух предыдущих сезонах «армейцы» под руководством Федорова стали победителями Кубка Гагарина.

    «Сергея Федорова уволили после больших заслуг в ЦСКА? За заслуги у нас дают награды. Когда Сергей Викторович выигрывал, то он получил награду. Золотую медаль, Кубок Гагарина, премию как главный тренер.

    Заслуги в нашем клубе нужно каждый год оправдывать, бороться за них. К сожалению — не вышло.

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    • Для этого существует наблюдательный совет, в котором находятся серьезные руководители. Они собрали нас и приняли решение признать работу неудовлетворительной.

    По итогам этой работы Сергея Викторовича отстранили. Вот так это было», — приводит слова Есмантовича «Чемпионат».

    Напомним, новым главным тренером ЦСКА стал Илья Воробьев.

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