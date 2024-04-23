Президент ЦСКА об увольнении Федорова: Заслуги в нашем клубе нужно каждый год оправдывать

Президент московского ЦСКАрассказал, почему клуб уволилс поста главного тренера.

ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде плей-офф КХЛ. В двух предыдущих сезонах «армейцы» под руководством Федорова стали победителями Кубка Гагарина.

«Сергея Федорова уволили после больших заслуг в ЦСКА? За заслуги у нас дают награды. Когда Сергей Викторович выигрывал, то он получил награду. Золотую медаль, Кубок Гагарина, премию как главный тренер.

Заслуги в нашем клубе нужно каждый год оправдывать, бороться за них. К сожалению — не вышло.

Для этого существует наблюдательный совет, в котором находятся серьезные руководители. Они собрали нас и приняли решение признать работу неудовлетворительной.

По итогам этой работы Сергея Викторовича отстранили. Вот так это было», — приводит слова Есмантовича «Чемпионат».

Напомним, новым главным тренером ЦСКА стал Илья Воробьев.