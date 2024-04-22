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    Сушинский: «Локомотив» так просто трофей не отдаст

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Локомотив
    Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский поделился своими впечатлениями после третьего матча финала Кубка Гагарина, где «Металлург» победил «Локомотив» со счетом 2:1 ОТ и повел в серии со счетом 3:0.

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    «Это финал, и никто не отдаст трофей просто так. "Металлург" приблизился к кубку, да, но не думаю, что "Локомотив" так просто отдаст. С чем бы связал успех "Магнитки" в серии? Это хоккей, так бывает.

    До этого "Локо" 4-0 в серии "Трактор" смел, а Челябинск 4-0 "Динамо" обыграл. О Разине-чемпионе можно будет говорить только после того, как он закончит серию, не раньше. Сейчас еще рано, пока счет в серии только 3-0, все может быть, — заявил Сушинский в интервью "Советскому спорту".

    Четвертый матч финала пройдет 24 апреля в Ярославле.

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