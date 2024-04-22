Сушинский: «Локомотив» так просто трофей не отдаст

Чемпион мира по хоккеюподелился своими впечатлениями после третьего матча финала Кубка Гагарина, где «Металлург» победил «Локомотив» со счетом 2:1 ОТ и повел в серии со счетом 3:0.

«Это финал, и никто не отдаст трофей просто так. "Металлург" приблизился к кубку, да, но не думаю, что "Локомотив" так просто отдаст. С чем бы связал успех "Магнитки" в серии? Это хоккей, так бывает.

До этого "Локо" 4-0 в серии "Трактор" смел, а Челябинск 4-0 "Динамо" обыграл. О Разине-чемпионе можно будет говорить только после того, как он закончит серию, не раньше. Сейчас еще рано, пока счет в серии только 3-0, все может быть, — заявил Сушинский в интервью "Советскому спорту".

Четвертый матч финала пройдет 24 апреля в Ярославле.