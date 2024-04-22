Бобровский: Здорово начать плей-офф с победы

Российский вратарь «Флориды»сказал, что ему было приятно одержать победу над клубом «Тампа‑Бэй» в матче плей‑офф НХЛ.

«Флорида» выиграла первый матч серии первого раунда плей‑офф НХЛ против «Тампы» (3:2). Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.

«Каждая игра — важная игра, каждая смена — важная смена. Здорово начинать плей‑офф с победы. Стараешься сохранять концентрацию, читать игру, оставаться в игре. Не думал о предыдущих матчах с этим соперником. Это был один новый матч, у них хорошая команда.

Мы получили удовольствие сегодня и готовимся к следующему матчу. Атмосфера сегодня на арене была невероятная», — цитирует вратаря пресс-служба НХЛ.