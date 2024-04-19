Георгиев стал лучшим голкипером в НХЛ по числу побед за сезон, Шестеркин — третий

Российский голкиперзанял 1-е место по числу побед в регулярном чемпионате нынешнего сезона НХЛ.

У вратаря «Эвеланш» 38 побед в 63-х встречах нынешнего сезона. На 2-й позиции расположился голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, на счету которого 37 побед.

Топ-5 голкиперов НХЛ по числу побед в нынешнем сезоне. nhl.com

Третью строчку занял российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, 4-я строчка у Сергея Бобровского из «Флориды». Пятая позиция у голкипера «Эдмонтона» Стюарта Скиннера.

Напомним, что 19-го апреля команды НХЛ сыграли свои последние матчи в регулярном чемпионате нынешнего сезона. Плей-офф Национальной лиги стартует 21-го апреля. Все пары 1-го раунда можно посмотреть по этой ссылке.