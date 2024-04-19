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    Георгиев стал лучшим голкипером в НХЛ по числу побед за сезон, Шестеркин — третий

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Виннипег Джетс Колорадо Эвеланш Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
    Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев занял 1-е место по числу побед в регулярном чемпионате нынешнего сезона НХЛ.

    Александр Георгиев
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    Александр Георгиев

    У вратаря «Эвеланш» 38 побед в 63-х встречах нынешнего сезона. На 2-й позиции расположился голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, на счету которого 37 побед.

    Топ-5 голкиперов НХЛ по числу побед в нынешнем сезоне.
    nhl.com

    Третью строчку занял российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, 4-я строчка у Сергея Бобровского из «Флориды». Пятая позиция у голкипера «Эдмонтона» Стюарта Скиннера.

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