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    ЦСКА готов поместить Слепышева в список отказов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Трансферы
    ЦСКА собирается расстаться с нападающим Антоном Слепышевым. Об этом информирует «СЭ».

    Антон Слепышев
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    Антон Слепышев

    Армейский клуб готов обменять форварда в любой клуб КХЛ, но совершить трансфер пока не удалось. ЦСКА может поместить Слепышева в список отказов в случае, если обмен так и не произойдет.

    Нападающий с зарплатой в 75 миллионов рублей — один из самых высокооплачиваемых игроко клуба. Его контракт действует до конца сезона-2024/25.

    В активе 29-летнего Слепышева 25 (10+15) очков в 43 матчах регулярки и 2 (1+1) очка в 5 играх Кубка Гагарина.

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    ЦСКА вылетел из текущего розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде.

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