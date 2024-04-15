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  • 19:17
    • «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, победив в решающем матче «Автомобилист»
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    Разин: Для нас это был матч жизни

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Автомобилист
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился впечатлениями от победы в 7-й игре полуфинала Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (3:2).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Хорошо, что для нас состоялся матч жизни. Я считаю, что сегодня мы лучше соперника играли. Сами себе привозили голы, немного концовку испортили, но хорошо, что выстояли.

    На что просили обратить внимание игроков при подготовке к матчу? Прежде всего, успокоиться, выйти, как на обычный матч, не думать, что это матч жизни и смерти.

    Психология имела первостепенное значение? Да, здесь больше не тактика, а психология влияет. Перед матчем я даже не знал, что Сегодня 25 лет, как "Металлург" стал чемпионом России и я выходил в этом игре на лед», — сказал Разин в послематчевом интервью.

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