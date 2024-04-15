Разин: Для нас это был матч жизни

Главный тренер «Металлурга»поделился впечатлениями от победы в 7-й игре полуфинала Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (3:2).

«Хорошо, что для нас состоялся матч жизни. Я считаю, что сегодня мы лучше соперника играли. Сами себе привозили голы, немного концовку испортили, но хорошо, что выстояли.

На что просили обратить внимание игроков при подготовке к матчу? Прежде всего, успокоиться, выйти, как на обычный матч, не думать, что это матч жизни и смерти.

Психология имела первостепенное значение? Да, здесь больше не тактика, а психология влияет. Перед матчем я даже не знал, что Сегодня 25 лет, как "Металлург" стал чемпионом России и я выходил в этом игре на лед», — сказал Разин в послематчевом интервью.

«Металлург» стал вторым финалистом Кубка Гагарина — 2024. Его теперь ждет противостояние с ярославским «Локомотивом».