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    Защитник «Автомобилиста»: Мы вышли на лёд и сыграли так, как хотели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер высказался о победе своей команды в 6-м матче серии полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина с «Металлургом» (5:3)

    Джесси Блэкер
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    Джесси Блэкер

    «Отличный матч, мы смогли довести дело до седьмой игры. Мы вышли на лёд и сыграли так, как хотели. Во втором периоде, кажется, мы слегка потеряли концентрацию, но смогли прийти в себя и отвечать контратаками на их угрозы. В целом хорошая игра, готовимся к следующей.

    Как противостоять скорости "Металлурга"? Да, они быстрая команда, но мы знали, чего ожидать, у нас есть план на игру — мы должны придерживаться его и думать в первую очередь о своем стиле», — сказал Блэкер Чемпионату.

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    • Напомним, что «Автомобилист» и «Металлургом» сыграют последний 7-й матч полуфинальной серии завтра, 15-го апреля в Магнитогорске. Начало игры — в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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