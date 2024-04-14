Защитник «Автомобилиста»: Мы вышли на лёд и сыграли так, как хотели

Защитниквысказался о победе своей команды в 6-м матче серии полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина с(5:3)

«Отличный матч, мы смогли довести дело до седьмой игры. Мы вышли на лёд и сыграли так, как хотели. Во втором периоде, кажется, мы слегка потеряли концентрацию, но смогли прийти в себя и отвечать контратаками на их угрозы. В целом хорошая игра, готовимся к следующей.

Как противостоять скорости "Металлурга"? Да, они быстрая команда, но мы знали, чего ожидать, у нас есть план на игру — мы должны придерживаться его и думать в первую очередь о своем стиле», — сказал Блэкер Чемпионату.

Напомним, что «Автомобилист» и «Металлургом» сыграют последний 7-й матч полуфинальной серии завтра, 15-го апреля в Магнитогорске. Начало игры — в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.