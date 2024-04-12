НХЛ. «Питтсбург» одолел «Детройт», «Флорида» разгромила «Коламбус», а «Вашингтон» уступил «Баффало»

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Баффало» — «Вашингтон» 4:2

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей, но это не помогло команде победить. В концовке встречи «Баффало» и «Вашингтон» устроили массовую потасовку.

После этого матча «столичные» отдалились от зоны плей-офф на 1 балл за 3 встречи до конца регулярного чемпионата, занимая 10-е место на Востоке с 85-ю баллами в активе. «Баффало» — на 13-й позиции (81 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Баффало» — «Вашингтон» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Голы: Бенсон — 10 (Скиннер, Кребс), 19:00 — 1:0. Так — 22 (Йокихарью, Томпсон), 32:37 — 2:0. Макмайкл — 18 (Пачиоретти, Карлсон), 34:36 — 2:1. Куинн — 8 (Клифтон, Гринуэй), 49:46 — 3:1. Козенс — 16 (п.в., Гринуэй, Йокихарью), 57:43 — 4:1. Уилсон — 18 (Карлсон, Овечкин), 59:00 — 4:2Вратари: Луукконен — Линдгрен (57:13 — 57:43, 58:03 — 59:00, 59:05)Штраф: 12 — 12Броски: 17 (5+6+6) — 24 (11+4+9)

«Баффало» — «Вашингтон» 4:2

«Питтсбург» — «Детройт» 6:5 (ОТ)

Нападающий «пингвинов» Сидни Кросби оформил 1000-ю голевую передачу в этом матче. «Питтсбург» вернулся в зону плей-офф, занимая 8-е место на Востоке с 86-ю очками в активе. «Детройт» — на 9-й позиции (85 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург» — «Детройт» — 6:5 ОТ (2:2, 2:1, 1:2, 1:0). Голы: О`Коннор — 15 (Раст, Кросби), 2:40 — 1:0. Раймонд — 27 (Дебринкэт), 3:39 — 1:1. Летанг — 10 (Бантинг, Ракелль), 15:09 — 2:1. Раймонд — 28 (Дебринкэт, Ларкин), 19:46 — 2:2. Кросби — 41 (Раст, Смит), 27:58 — 3:2. Раст — 26 (Смит), 32:44 — 4:2. Питри — 3 (Зайдер, Спронг), 39:24 — 4:3. Картер — 10 (мен.), 43:32 — 5:3. Ларкин — 32 (Раймонд, Комфер), 52:56 — 5:4. Раймонд — 29 (Ларкин, Дебринкэт), 54:53 — 5:5. Карлссон — 10 (Кросби, Ракелль), 61:40 — 6:5Вратари: Неделькович (47:52 — 48:44, 61:40) — Лайон (61:40)Штраф: 8 — 6Броски: 27 (8+10+7+2) — 30 (10+10+9+1)

«Питтсбург» — «Детройт» 6:5

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия» 1:4

В составе хозяев единственную шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин в большинстве. Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов остался в запасе.

После этого матча «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 1-е место в таблице Востока со 110-ю очками в активе. «Филадельфия» — на 11-й позиции (85 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Голы: Йорк — 10 (Конекны), 4:21 — 0:1. Панарин — 47 (бол., Фокс, Зибанежад), 18:19 — 1:1. Бринк — 11 (Пелинг), 23:29 — 1:2. Конекны — 32 (Пелинг), 39:13 — 1:3. Кэйтс — 6 (Кутюрье, Санхейм), 45:56 — 1:4Вратари: Куик — ЭрссонШтраф: 12 — 12Броски: 25 (12+11+2) — 27 (9+11+7)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия» 1:4

«Тампа-Бэй» — «Оттава» 2:3 Б

В составе «молний» российский нападающий Никита Кучеров отметился 2-мя голевыми передачами. Форвард продолжает возглавлять список лучших бомбардиров лиги со 141-м (43+98) очком в активе.

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После этого матча «Тампа-Бэй» занимает 6-е место в таблице Востока с 96-ю очками. «Оттава» — на 14-й позиции (74 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:3 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1). Голы: Ткачак — 35 (Чикран), 8:45 — 0:1. Шири — 4 (Кучеров, Пойнт), 9:45 — 1:1. Пойнт — 45 (Кучеров, Шири), 12:56 — 2:1. Батерсон — 28 (Ткачак, Шабо), 42:11 — 2:2Победный буллит: ТкачакВратари: Томкинс — ФорсбергШтраф: 20 — 12Броски: 26 (9+8+5+4) — 27 (4+8+12+3)

«Тампа-Бэй» — «Оттава» 2:3 Б

«Торонто» — «Нью-Джерси» 5:6

В составе «клиновых листьев» российский голкипер Илья Самсонов провел весь матч, пропустил 6 шайб и отразил 70% бросков.

После этого матча «Торонто» занимает 5-ю строчку на Востоке со 101-м баллом в активе. «Нью-Джерси» — на 12-й позиции (81 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Торонто» — «Нью-Джерси» — 5:6 (2:3, 2:1, 1:2). Голы: Таварес — 25 (Марнер), 0:18 — 1:0. Хаула — 16, 0:39 — 1:1. Мэттьюс — 67 (Доми, Броди), 6:08 — 2:1. Н. Фут — 1, 7:57 — 2:2. Майер — 26 (бол., Братт, Л. Хьюз), 12:37 — 2:3. Мэттьюс — 68 (Доми, Бертуцци), 27:59 — 3:3. Кампф — 8 (Девар), 29:16 — 4:3. Майер — 27 (бол., Хишир), 39:48 — 4:4. Братт — 26 (бол., Л. Хьюз, Майер), 51:03 — 4:5. Таварес — 26 (Райлли, Марнер), 55:13 — 5:5. Братт — 27, 58:46 — 5:6Вратари: Самсонов — АлленБроски: 32 (12+10+10) — 20 (7+6+7)Штраф: 23 — 11

«Торонто» — «Нью-Джерси» 5:6

«Флорида» — «Коламбус» 4:0

У «пантер» заброшенной шайбой отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, а голкипер Сергей Бобровский сыграл на ноль. «Флорида» занимает 4-е место на Востоке со 106-ю очками в активе. «Коламбус» — на 16-й позиции (64 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Флорида» — «Коламбус» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Голы: Ткачак — 26 (Экман-Ларссон, Казинс), 0:47 — 1:0. Родригес — 12 (Лунделл, Луостаринен), 37:25 — 2:0. Райнхарт — 54 (Барков, Экман-Ларссон), 39:06 — 3:0. Тарасенко — 23 (Форслинг), 57:43 — 4:0Вратари: Бобровский — ГривзБроски: 46 (13+16+17) — 25 (7+10+8)Штраф: 2 — 4

«Флорида» — «Коламбус» 4:0

«Айлендерс» — «Монреаль» 3:2 (ОТ)

«Нью-Йорк Айлендерс» занимает 7-е место в таблице Востока с 89-ю очками в активе. «Монреаль» — на 15-й позиции (73 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Айлендерс» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). Голы: Харрис — 3 (Кофилд, Сузуки), 17:58 — 0:1. Энгвалль — 10 (Пелек, Райлли), 25:17 — 1:1. Кофилд — 25 (Ковачевич, Мэтисон), 43:42 — 1:2. Сизикас — 9 (Пелек, Пулок), 46:30 — 2:2. Палмиери — 28 (Нельсон), 61:17 — 3:2Вратари: Варламов — МонтембоШтраф: 5 — 13Броски: 31 (8+14+8+1) — 14 (5+5+4+0)

«Айлендерс» — «Монреаль» 3:2

«Даллас» — «Виннипег» 0:3

После этого матча «Виннипег» занимает 3-е место в таблице Запада со 104 очками в активе. «Даллас» — на 1-й позиции (109).

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Даллас» — «Виннипег» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Голы: Элерс — 24, 14:51 — 0:1. Густафссон — 3 (Самберг, Эпплтон), 29:20 — 0:2. Шайфли — 25 (п.в., Коннор, Эпплтон), 57:39 — 0:3Вратари: Эттингер (56:50 — 57:39) — БроссуаБроски: 24 (8+9+7) — 24 (9+13+2)Штраф: 4 — 4

«Даллас» — «Виннипег» 0:3

«Сиэтл Кракен» — «Сан-Хосе» 1:3

Российский нападающий «акул» Клим Костин отметился результативной передачей. «Сан-Хосе» занимает последнее 16-е место в таблице Запада (47 баллов). «Сиэтл» — на 11-й позиции (79 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Сиэтл» — «Сан-Хосе» — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0). Голы: Канин — 11 (Тран, Костин), 8:06 — 0:1. Дюмулин — 6 (Эберле), 9:22 — 1:1. Берроуз — 2 (Эклунд), 34:46 — 1:2. Зеттерлунд — 22 (Гранлунд, Эклунд), 35:37 — 1:3Вратари: Даккорд — КулиБроски: 50 (20+14+16) — 23 (11+5+7)Штраф: 4 — 6

«Сиэтл Кракен» — «Сан-Хосе» 1:3

«Лос-Анджелес» — «Калгари» 4:1

В составе гостей голевой передачей отметился российский защитник Даниил Мироманов. После этого матча «Лос-Анджелес» занимает 7-е место в таблице Запада (95 очков). «Калгари» — на 12-й позиции (75 баллов).

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Лос-Анджелес» — «Калгари» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Голы: Фиала — 28 (бол., Копитар, Кемпе), 6:48 — 1:0. Арвидссон — 3 (Дано, Мур), 20:54 — 2:0. Томас — 3 (Рой), 27:42 — 3:0. Юбердо — 13 (Мироманов, Зари), 48:28 — 3:1. Арвидссон — 4 (п.в., Копитар, Даути), 56:46 — 4:1Вратари: Тэлбот — Маркстрем (56:35 — 56:46)Броски: 30 (8+13+9) — 24 (10+7+7)Штраф: 6 — 12