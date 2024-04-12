Бобровский о победе «Флориды»: Команда проделала отличную работу

Российский голкиперподелился эмоциями после «сухой» победы над(4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Ребята усердно трудились. Иногда играть в таких матчах непросто, понимаете? Но я думаю, что команда проделала отличную работу. Они всё делали правильно, провели отличную игру и много атаковали», — приводит слова Бобровского Sun Sentinel.

Победа над «Коламбусом» стала для Бобровского 6-й в нынешнем сезоне, где он оставил свои ворота в неприкосновенности. Голкипер провел 57 матчей за «Флориду» в регулярном чемпионате, отразил 91.46% бросков при коэффициенте надежности 2.38.

После этого матча «пантеры» занимают 4-е место в таблице Восточной конференции со 106-ю очками в активе.