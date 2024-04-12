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    Бобровский о победе «Флориды»: Команда проделала отличную работу

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Коламбус Блю Джекетс
    Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился эмоциями после «сухой» победы над «Коламбусом» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    «Ребята усердно трудились. Иногда играть в таких матчах непросто, понимаете? Но я думаю, что команда проделала отличную работу. Они всё делали правильно, провели отличную игру и много атаковали», — приводит слова Бобровского Sun Sentinel.

    Победа над «Коламбусом» стала для Бобровского 6-й в нынешнем сезоне, где он оставил свои ворота в неприкосновенности. Голкипер провел 57 матчей за «Флориду» в регулярном чемпионате, отразил 91.46% бросков при коэффициенте надежности 2.38.

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