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    Тренер «Вашингтона» о победе над «Детройтом»: Мы сделали достаточно, чтобы продержаться

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    Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:1).

    Александр Овечкин — капитан «Вашингтон Кэпиталс»
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    Александр Овечкин — капитан «Вашингтон Кэпиталс»

    «Мы смогли пережить шторм. Чаки (Чарли Линдгрен) совершил несколько отличных сейвов, мы просто пытались выстоять и дать себе шанс закрепиться.

    Ближе к концу второго периода, очевидно, голы помогли, но мне показалось, что до этого было несколько изменений, после которых мы начали понемногу набирать обороты. Строум забил потрясающий гол.

    После заброшенных шайб, как мне показалось, мы немного успокоились, играли чуть лучше во втором периоде, а затем они продолжили давить в третьем. Мы сделали достаточно, чтобы продержаться», — цитирует Карбери официальный сайт «Вашингтона».

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