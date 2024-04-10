Тренер «Вашингтона» о победе над «Детройтом»: Мы сделали достаточно, чтобы продержаться

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с(2:1).

«Мы смогли пережить шторм. Чаки (Чарли Линдгрен) совершил несколько отличных сейвов, мы просто пытались выстоять и дать себе шанс закрепиться.

Ближе к концу второго периода, очевидно, голы помогли, но мне показалось, что до этого было несколько изменений, после которых мы начали понемногу набирать обороты. Строум забил потрясающий гол.

После заброшенных шайб, как мне показалось, мы немного успокоились, играли чуть лучше во втором периоде, а затем они продолжили давить в третьем. Мы сделали достаточно, чтобы продержаться», — цитирует Карбери официальный сайт «Вашингтона».

После победы над «Детройтом» «столичные» вернулись в зону плей-офф на Востоке, опережая «красных крыльев» на 1 балл. В следующем матче «Вашингтон» сыграет против «Баффало» 12-го апреля.