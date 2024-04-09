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    В «Тампе» ответили, сыграет ли Сергачев в плей-офф

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    Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, что российский защитник Михаил Сергачев пропустит первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

    Михаил Сергачев
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    Михаил Сергачев

    «Ему предстоит пройти долгий путь к восстановлению, но здорово, что он на льду. Он добивается прогресса, но не думайте, что он сможет сыграть в первом раунде плей-офф», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

    После восстановления от прошлого повреждения Сергачев вышел на лед 20 декабря, но снова был травмирован. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

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    В этом сезоне 25-летний хоккеист провел 34 матча, набрав 19 (2+17) очков.

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