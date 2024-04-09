Канадский нападающий перейдет в «Салават Юлаев»

Уфимскийзаключит контракт с 28-летним канадским нападающим

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Шелдон Ремпал Фото: theahl.com

По данным «Чемпионата», он будет получать 90 млн рублей за сезон плюс различные бонусы.

Шелдон Ремпал принадлежит «Вегас Голден Найтс», но в этом сезоне провел за команду всего 9 матчей, забил две шайбы, сделал ассист при показателе полезности «-2». Также у него 59 матчей, 43 (26+17) очка за клуб АХЛ «Хендерсон Сильвер Найтс».

В своей карьре Ремпал выступал еще за «Лос-Анджелес Кингз», «Каролина Харрикейнз», «Ванкувер Кэнакс». Всего сыграл в НХЛ 21 матча, набрал 3 (2+1) очка.