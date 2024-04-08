НХЛ. «Рейнджерс» одолел «Монреаль», «Вашингтон» проиграл «Оттаве», «Чикаго» — «Миннесоте»

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Детройт» — «Баффало» — 3:1

«Детройт» набрал 84 очка и поднялся на 8-е место в таблице Восточной конференции.

«Баффало» с 79 очками — на 12-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Баффало» — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) Голы: Раймонд — 26, 0:53 — 1:0. Кейн — 19 (Питри), 4:24 — 2:0. Ларкин — 31 (бол., Раймонд, Перрон), 7:37 — 3:0. Томпсон — 29 (бол., Бенсон, Так), 13:16 — 3:1Вратари: Лайон — Луукконен (56:50 — 59:54)Штраф: 18 — 18Броски: 24 (10+7+7) — 38 (10+11+17)

«Детройт» — «Баффало» — 3:1

«Чикаго» — «Миннесота» — 0:4

3 (2+1) очка набрал Кирилл Капризов.

«Миннесота» с 83 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 51 очком — на 15-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Миннесота» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Голы: Капризов — 40 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 21:06 — 0:1. Росси — 21 (Зуккарелло, Капризов), 32:30 — 0:2. Годро — 5 (Богосян, Хуснутдинов), 38:27 — 0:3. Капризов — 41 (Фэйбер), 48:10 — 0:4Вратари: Содерблум — ВалльстедтШтраф: 4 — 0Броски: 24 (5+11+8) — 37 (13+16+8)

«Чикаго» — «Миннесота» — 0:4

«Каролина» — «Коламбус» — 3:0

Отличились Андрей Свечников, Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.

После этого матча «Каролина» со 105 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Коламбус» с 64 очками — на последней строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Коламбус» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Голы: Свечников — 18 (Мартинук, Шей), 0:17 — 1:0. Ахо — 35 (бол., Гюнцель, Терявяйнен), 11:45 — 2:0. Терявяйнен — 22 (Слэвин), 53:53 — 3:0Вратари: Андерсен — СуббанШтраф: 2 — 8Броски: 35 (13+11+11) — 23 (5+9+9)

«Каролина» — «Коламбус» — 3:0

«Вашингтон» — «Оттава» — 2:3 ОТ

Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Вашингтон» с 83 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 72 очками — на 14-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) Голы: Пачиоретти — 4 (Лапьер), 4:43 — 1:0. Кастелич — 5 (Чикран, Келли), 25:40 — 1:1. Протас — 6 (ван Римсдайк, Фехервари), 37:10 — 2:1. Грейг — 13 (Пинто, Браннстрем), 52:49 — 2:2. Сандерсон — 10 (Грейг, Ткачак), 60:41 — 2:3Вратари: Линдгрен — КорписалоШтраф: 6 — 8Броски: 22 (4+8+10+0) — 21 (5+6+9+1)

«Вашингтон» — «Оттава» — 2:3 ОТ

«Сан-Хосе» — «Аризона» — 2:5

После этого матча «Аризона» с 71 очком занимает 13-е место в Западной конференции.

«Сан-Хосе» с 44 очками — на последней строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Аризона» — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3) Голы: Крауз — 21 (бол., Маччелли, Кули), 3:17 — 0:1. Тран — 3 (бол., Гранлунд, Зеттерлунд), 4:28 — 1:1. О`Брайен — 4, 11:07 — 1:2. Канин — 10 (Тран, Граф), 31:40 — 2:2. Гюнтер — 14 (Керфут, Крауз), 44:56 — 2:3. Келлер — 33 (Шмальц, Вялимяки), 54:13 — 2:4. Шмальц — 22 (п.в., Келлер, Дурзи), 56:54 — 2:5Вратари: Блэквуд (55:12 — 56:54) — ИнгрэмШтраф: 18 — 14Броски: 27 (7+12+8) — 28 (10+7+11)

«Сан-Хосе» — «Аризона» — 2:5

Все прогнозы на НХЛ

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 2:3 Б

«Нэшвилл» с 94 очками поднялся на шестое место в Западной конференции.

«Нью-Джерси» с 79 очками — на 12-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Д. Хьюз — 27 (Л. Хьюз, Братт), 1:49 — 1:0. Йоси — 21 (Форсберг, О`Райлли), 8:39 — 1:1. Тирни — 4 (Носек), 42:11 — 2:1. Евангелиста — 16 (бол., О`Райлли, Форсберг), 52:45 — 2:2. Победный буллит: О`РайллиВратари: Кяхкенен (Аллен, 8:39) — СаросШтраф: 8 — 4Броски: 25 (8+9+5+3) — 35 (12+13+8+2)

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 2:3 Б

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 5:2

В составе хозяев 4 (1+3) очка набрал Артемий Панарин.

«Рейнджерс» со 110 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 70 очками — на 15-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Монреаль» — 5:2 (0:1, 1:0, 4:1) Голы: Кофилд — 24 (Савар, Мэтисон), 19:30 — 0:1. Зибанежад — 25 (бол., Панарин, Фокс), 32:31 — 1:1. Крайдер — 38 (бол., Панарин, Зибанежад), 43:59 — 2:1. Панарин — 46 (Лафренье, Шнайдер), 46:09 — 3:1. Ньюхук — 13 (Мэтисон), 52:13 — 3:2. Зибанежад — 26 (Веси), 56:56 — 4:2. Лафренье — 27 (п.в., Панарин, Миллер), 58:45 — 5:2Вратари: Шестеркин — Примо (57:50 — 58:45)Штраф: 2 — 6Броски: 46 (16+12+18) — 28 (11+9+8)

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 5:2

«Анахайм» — «Сент-Луис» — 5:6 Б

В составе «блюзменов» гол забил Павел Бучневич.

«Сент-Луис» с 87 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Анахайм» с 55 очками — на 14-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сент-Луис» — 5:6 Б (1:2, 1:2, 3:1, 0:0, 0:1) Голы: Болдюк — 3 (Томас, Парэйко), 0:11 — 0:1. Нестеренко — 1 (Линдстрем, Лундестрем), 2:37 — 1:1. Кэссел — 1 (Томас, Шенн), 12:36 — 1:2. Ватрано — 31 (Киллорн, Зеграс), 23:41 — 2:2. Томас — 24 (бол., Крюг, Кайру), 33:36 — 2:3. Бучневич — 26 (Кайру, Перунович), 35:50 — 2:4. Карлссон — 11 (Лундестрем, Терри), 41:02 — 3:4. Шенн — 19 (бол., Кайру, Томас), 42:40 — 3:5. Ватрано — 32 (Зеграс, Строум), 48:04 — 4:5. Карлссон — 12 (Киллорн, Фаулер), 56:09 — 5:5. Победный буллит: КайруВратари: Достал — БиннингтонШтраф: 8 — 6Броски: 38 (15+12+7+4) — 31 (10+11+7+3)

«Анахайм» — «Сент-Луис» — 5:6 Б

«Колорадо» — «Даллас» — 4:7

Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 30 бросков из 36.

«Колорадо» со 102 очками занимает третье место в Западной конференции. «Даллас» со 107 очками — на первой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Даллас» — 4:7 (1:2, 2:3, 1:2) Голы: Уокер — 11 (Духайм, Колтон), 1:59 — 1:0. Дюшен — 25 (Танев), 17:11 — 1:1. Бенн — 22 (Линделл, Джонстон), 19:17 — 1:2. Лехконен — 15 (бол., Маккиннон, Макар), 24:38 — 2:2. Хинтц — 30 (бол., Павелски, Харли), 31:25 — 2:3. Сегин — 24 (бол., Дюшен, Харли), 32:45 — 2:4. Марчмент — 21 (бол., Харли, Джонстон), 37:10 — 2:5. Духайм — 5 (Маккиннон, Миттельштадт), 39:15 — 3:5. Друэн — 19 (Тэйвз), 50:15 — 4:5. Джонстон — 31 (Стэнковен, Бенн), 55:12 — 4:6. Сегин — 25 (п.в., Бенн), 59:51 — 4:7Вратари: Георгиев (56:36 — 59:51) — ЭттингерШтраф: 6 — 4Броски: 40 (12+13+15) — 37 (13+16+8)