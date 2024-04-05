The Hockey News: Голкипер «Торонто» Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Илья Самсонов Фото: globallookpress.com
Стало известно, что Самсонова выдвинула ассоциация профессиональных хоккейных журналистов Торонто. На этот приз номинируется один игрок из каждой команды в НХЛ.
Отмечается, что в период с 21-го января по 30-е марта Самсонов выиграл 15 матчей в составе «Торонто» при 4-х поражениях.
В нынешнем сезоне голкипер провел 36 матчей, отразил 89.24% бросков при коэффициенте надежности 3.06. «Торонто» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 95-ю очками в активе после 75-и сыгранных встреч.