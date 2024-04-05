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    The Hockey News: Голкипер «Торонто» Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

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    Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов может получить приз «Билл Мастертон Трофи», который вручается за высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Об этом сообщает The Hockey News.

    Илья Самсонов
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    Илья Самсонов

    Стало известно, что Самсонова выдвинула ассоциация профессиональных хоккейных журналистов Торонто. На этот приз номинируется один игрок из каждой команды в НХЛ.

    Отмечается, что в период с 21-го января по 30-е марта Самсонов выиграл 15 матчей в составе «Торонто» при 4-х поражениях.

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    • В нынешнем сезоне голкипер провел 36 матчей, отразил 89.24% бросков при коэффициенте надежности 3.06. «Торонто» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 95-ю очками в активе после 75-и сыгранных встреч.

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