The Hockey News: Голкипер «Торонто» Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Российский голкиперможет получить приз, который вручается за высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Об этом сообщает The Hockey News

Стало известно, что Самсонова выдвинула ассоциация профессиональных хоккейных журналистов Торонто. На этот приз номинируется один игрок из каждой команды в НХЛ.

Отмечается, что в период с 21-го января по 30-е марта Самсонов выиграл 15 матчей в составе «Торонто» при 4-х поражениях.

В нынешнем сезоне голкипер провел 36 матчей, отразил 89.24% бросков при коэффициенте надежности 3.06. «Торонто» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 95-ю очками в активе после 75-и сыгранных встреч.