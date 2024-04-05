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    Кудашов о вылете «Динамо»: В каждой игре у нас был шанс выиграть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о вылете своей команды во 2-м раунде плей-офф КХЛ, где «бело-голубые» встречались с «Трактором» (счет в серии 0:4).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Это огромное расстройство, вот честно скажу. Потому что в каждой игре у нас был шанс выиграть, и мы ни разу этим не воспользовались. Бывают серии, когда ты играешь и понимаешь, видишь, что соперник минимум не уступает тебе, может, даже сильнее тебя.

    Ты вот здесь уже понимаешь, как тебе преодолеть это, а здесь ты понимаешь, что ты не слабее соперника и есть шансы, их много, ходов, как обыграть этого соперника, но у тебя не получается», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

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