Кудашов о вылете «Динамо»: В каждой игре у нас был шанс выиграть

Главный тренер московскоговысказался о вылете своей команды во 2-м раунде плей-офф КХЛ, где «бело-голубые» встречались с(счет в серии 0:4).

«Это огромное расстройство, вот честно скажу. Потому что в каждой игре у нас был шанс выиграть, и мы ни разу этим не воспользовались. Бывают серии, когда ты играешь и понимаешь, видишь, что соперник минимум не уступает тебе, может, даже сильнее тебя.

Ты вот здесь уже понимаешь, как тебе преодолеть это, а здесь ты понимаешь, что ты не слабее соперника и есть шансы, их много, ходов, как обыграть этого соперника, но у тебя не получается», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

Ранее главный тренер «Динамо» рассказал о травме, которую получил нападающий команды Никита Гусев.