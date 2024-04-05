Кудашов о травме Гусева: В первые дни он вообще не спал и руками шевелить не мог

Главный тренер московскоговысказался о травме нападающего команды, которую игрок получил по ходу плей-офф КХЛ.

«Гусев — это травма в серии с Минском. Грудные мышцы, не знаю, какие именно, не копался в них. В первые дни он вообще не спал и руками шевелить не мог. Поэтому игру он пропустил, вышел на шестую игру.

Мы рассчитывали на него в большинстве, подыгрыше. А так получилось, что и большинства немного было, и играл он совсем мало, потому что как от игрока от него фактически ничего нельзя было получить», — заявил Кудашов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд NEW».

В нынешнем сезоне Гусев провел 77 матчей за московское «Динамо» и набрал 99 (26+73) очков. Нападающий побил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон.

Напомним, что московское «Динамо» вылетело во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Трактором» со счетом 0:4.