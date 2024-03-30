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    Никитин: «Авангард» надо поблагодарить за такую серию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Авангард
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе своей команды в серии 2-го раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом» (счет в серии 4:3).

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «Авангард надо поблагодарить за такую серию, очень хороший урок для нас. Показатель характера с обеих сторон. Поэтому "Авангарду" спасибо. Прекрасный стадион здесь. Омским болельщикам спасибо, приятно играть.

    Конечно, ярославским ребятам, кто с нами сюда прилетал, кто нас дома поддерживал. Ну и ребят своих поблагодарить. Они справились с этим испытанием, непростое было. Но мы довольны, что смогли это сделать. Готовимся», — передает слова Игоря Никитина Чемпионат.

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    • Напомним, что «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 2:0 в 7-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ. После этого матча «железнодорожники» вышли в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где встретятся с челябинским «Трактором».

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