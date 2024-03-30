Никитин: «Авангард» надо поблагодарить за такую серию

Главный тренервысказался о победе своей команды в серии 2-го раунда плей-офф КХЛ с(счет в серии 4:3).

«Авангард надо поблагодарить за такую серию, очень хороший урок для нас. Показатель характера с обеих сторон. Поэтому "Авангарду" спасибо. Прекрасный стадион здесь. Омским болельщикам спасибо, приятно играть.

Конечно, ярославским ребятам, кто с нами сюда прилетал, кто нас дома поддерживал. Ну и ребят своих поблагодарить. Они справились с этим испытанием, непростое было. Но мы довольны, что смогли это сделать. Готовимся», — передает слова Игоря Никитина Чемпионат.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 2:0 в 7-м матче 2-го раунда плей-офф КХЛ. После этого матча «железнодорожники» вышли в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина, где встретятся с челябинским «Трактором».