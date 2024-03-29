Фетисов: Не сложился сезон у Федотова, большие риски не оправдали себя

Двукратный олимпийский чемпионвысказался о расторжении контракта голкипера

«ЦСКА и главный тренер команды взяли большой риск, когда доверили судьбу сезона в руки Ивана, у которого долгое время не было игровой практики. Тем не менее по ходу сезона он стал набирать спортивную форму, в итоге команда в первом раунде вылетела.

Большие риски не оправдали себя. Особенно в начале сезона ему было непросто. Тем более, команда, которая два года подряд выигрывала Кубок Гагарина, большие ожидания были у болельщиков. В общем, не сложился у него сезон», — цитирует Фетисова «РБК Спорт».

Напомним, что ЦСКА вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв «Локомотиву» со счетом в серии 1:4. В нынешнем сезоне Федотов провел 49 матчей за армейскую команду, отразил 91.56% бросков при коэффициенте надежности 2.35.