Василевский обошел Гашека по очкам среди вратарей НХЛ

Андрей Василевский Фото: globallookpress.com
Это уже вторая результативная передача Василевского в текущем сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина 20 результативных передач без голов.
В списке самых результативных европейских вратарей в истории лиги Василевский поднялся на четвёртое место, опередив Доминика Гашека (19 очков, 0+19) и Якоба Маркстрёма («Калгари», 19 очков, 0+19). Среди всех вратарей НХЛ Василевский занимает 27-е место по очкам.
Рекорд лиги принадлежит голкиперу Тому Баррассо, который за свою карьеру отдал 48 результативных передач без заброшенных шайб.