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    Василевский обошел Гашека по очкам среди вратарей НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
    Вратарь «Тампы» Андрей Василевский в матче с «Бостоном» (3:1) отметился 23 сейвами, а также результативной передачей при третьем голе «Лайтнинг», когда в пустые ворота забивал его соотечественник Никита Кучеров.

    Андрей Василевский
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    Андрей Василевский

    Это уже вторая результативная передача Василевского в текущем сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина 20 результативных передач без голов.

    В списке самых результативных европейских вратарей в истории лиги Василевский поднялся на четвёртое место, опередив Доминика Гашека (19 очков, 0+19) и Якоба Маркстрёма («Калгари», 19 очков, 0+19). Среди всех вратарей НХЛ Василевский занимает 27-е место по очкам.

    Рекорд лиги принадлежит голкиперу Тому Баррассо, который за свою карьеру отдал 48 результативных передач без заброшенных шайб.

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