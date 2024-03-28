Василевский обошел Гашека по очкам среди вратарей НХЛ

Вратарь «Тампы»в матче с «Бостоном» (3:1) отметился 23 сейвами, а также результативной передачей при третьем голе «Лайтнинг», когда в пустые ворота забивал его соотечественник

Это уже вторая результативная передача Василевского в текущем сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина 20 результативных передач без голов.

В списке самых результативных европейских вратарей в истории лиги Василевский поднялся на четвёртое место, опередив Доминика Гашека (19 очков, 0+19) и Якоба Маркстрёма («Калгари», 19 очков, 0+19). Среди всех вратарей НХЛ Василевский занимает 27-е место по очкам.

Рекорд лиги принадлежит голкиперу Тому Баррассо, который за свою карьеру отдал 48 результативных передач без заброшенных шайб.