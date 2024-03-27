Панарин стал вторым россиянином со 100 очками в текущем сезоне НХЛ

Артемий Панарин Фото: globallookpress.com
Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась в овертайме со счётом 6:5.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин во втором периоде сделал результативную передачу и таким образом заработал своё 100-е очко в сезоне-2023/2024.
Он стал вторым россиянином, кто смог добиться этого в текущем чемпионате. Первым был форвард «Тампы» Никита Кучеров.
По ходу матча Панарин оформил ещё два ассиста. Теперь в активе форварда 102 (43+59) очка за 72 матча.
«Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции, набрав 100 очков в 72 встречах.