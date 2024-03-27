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    Панарин стал вторым россиянином со 100 очками в текущем сезоне НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Филадельфия Флайерз
    Сегодня, 27 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» дома победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась в овертайме со счётом 6:5.

    Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин во втором периоде сделал результативную передачу и таким образом заработал своё 100-е очко в сезоне-2023/2024.

    Он стал вторым россиянином, кто смог добиться этого в текущем чемпионате. Первым был форвард «Тампы» Никита Кучеров.

    По ходу матча Панарин оформил ещё два ассиста. Теперь в активе форварда 102 (43+59) очка за 72 матча.

    «Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции, набрав 100 очков в 72 встречах.

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