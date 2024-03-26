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    Звягин: На третий период просили ребят не играть вторым номером, а забирать эту игру

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    И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин оценил победу в пятом матче серии над «Локомотивом» (4:2).

    Сергей Звягин
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    Сергей Звягин

    «Очень рады победе. Не совсем то начало, на которое рассчитывали. По всему нам терять было нечего, но вышли чуть зажатые, в первом периоде было очень много брака. Можно сказать, соперник доминировал, забил гол, когда мы играли в меньшинстве. На второй период ребята пересилили себя, вышли с лучшей энергией, появились скорости, начали раскрепощаться. Хорошо, что наконец появилась возможность поиграть в большинстве, оно здорово сработало, придало дополнительный импульс. На третий период просили ребят не играть вторым номером, а забирать эту игру.

    Есть ли ощущение, что уже нашли противоядие от затяжных атак "Локомотива"? Да, соперник очень много держит шайбу в зоне, много по периметру её возит. Стараемся защищать середину, поэтому не всегда получается перехватить этот заброс. Здесь нужно проявлять терпение. В их втором голе после затяжной атаки чуть-чуть не повезло, что у одного игрока сломалась клюшка, это дало им ещё большее преимущество. В таких ситуациях нужно с холодной головой сыграть ещё компактнее и ждать шайбу вывести шайбу, смениться. Чуть-чуть не получилось.

    "Авангард" поменял игру при выходе из зоны, но защитникам всё ещё не хватает простых решений. Обращаете ли на это внимание? Обращаем на это внимание, иногда кажется, что слишком много. Потому что потом наступают иногда эпизоды, когда есть время и можно шайбу придержать, делать то, что мы хотим, — больше играть с шайбой. Но то ли из-за напряжения, понимания, какая цена на кону… Иногда время есть, а мы эту шайбу просто выводим. Пока не совсем поймали этот баланс, но мне кажется, особенно в третьем периоде, улучшения были. Ребята играли раскованнее, была страсть, болельщики себя здорово проявили. Во дворце было громко, это тоже придало энергии», — цитирует Звягина «Чемпионат».

    После этого матча «Авангард» проигрывает «Локомотиву» со счетом в серии 2:3. Следующий поединок между этими командами состоится 28-го марта в Ярославле.

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