НХЛ. «Вегас» победил «Сент-Луис», «Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер»

Павел Бучневич Фото: globallookpress.com
В основное время у хозяев забил Брэндон Саад, у гостей отличился Павел Дорофеев.
В овертайме нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич не реализовал буллит.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Дорофеев — 11 (Манта, Уайтклауд), 5:59 — 0:1. Саад — 23 (Шенн, Кайру), 54:53 — 1:1. Маршессо — 38 (Карлссон, Теодор), 60:49 — 1:2Вратари: Биннингтон — ТомпсонШтраф: 9 — 9Броски: 32 (10+6+14+2) — 34 (13+12+8+1)
«Сент-Луис» — «Вегас» — 1:2 ОТ
«Вегас» идет 8-м в таблице Западной конференции НХЛ с 85 очками в 71 матче.
«Сент-Луис» находится на 9-м месте с 80 очками в 72 играх.
«Лос-Анджелес» в гостях взял верх над «Ванкувером» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
В составе гостей отличились Кевин Фиала, Блэйк Лизотт и Анже Копитар. Копитар также сделал результативную передачу. У хозяев забили Сэм Лафферти и Брок Бесер.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Фиала — 24 (Дюбуа, Арвидссон), 7:01 — 0:1. Лафферти — 12 (Коул), 12:50 — 1:1. Лизотт — 6 (Спенс, Копитар), 36:29 — 1:2. Копитар — 24 (Кемпе, Байфилд), 38:20 — 1:3. Босер — 37 (Хьюз, Миллер), 57:07 — 2:3Вратари: Десмит — ТэлботШтраф: 4 — 4Броски: 23 (9+7+7) — 19 (6+9+4)
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 2:3
«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 98 очками в 72 матчах. «Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке с 87 очками в 71 игре.