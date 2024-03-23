Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по очкам, включая плей-офф, среди вингеров

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛпринимал

Столичный клуб одержал победу в серии буллитов (7:6 Б).

Заброшенной шайбой в составе хозяев отметился российский нападающий и капитан Александр Овечкин, также записавший в свой актив результативную передачу.

Как сообщает аккаунт StatsCentre в социальной сети Х, Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по очкам в регулярке и плей-офф среди крайних нападающих. Теперь в активе Александра 1682 результативных балла. На второй строчке — Горди Хоу (2010), рекордсмен — Яромир Ягр (2122).