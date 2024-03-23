НХЛ. «Вашингтон» с трудом одолел «Каролину», «Даллас» победил «Питтсбург», «Колорадо» — «Коламбус»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» — «Каролина» — 7:6 Б

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. 38-летний россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ до 48 шайб — 846 против 894.

Иван Мирошниченко отметился двумя результативными передачами. На счету Андрея Свечникова один голевой пас.

«Вашингтон» набрал 77 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на третьей строчке — 95 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Каролина» — 7:6 Б (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, 1:0) Голы: Ахо — 28 (Гюнцель, Слэвин), 6:53 — 0:1. Милано — 11 (бол., Макмайкл), 12:45 — 1:1. Слэвин — 5 (Котканиеми, Ноесен), 19:12 — 1:2. Овечкин — 24 (бол., Строум, Мирошниченко), 33:59 — 2:2. Милано — 12 (Строум), 34:40 — 3:2. Ахо — 29 (Гюнцель), 35:23 — 3:3. Шей — 11 (Нечас), 39:54 — 3:4. Карлсон — 6 (бол., Лапьер, Овечкин), 43:45 — 4:4. Милано — 13 (Сандин, Строум), 48:19 — 5:4. Джарвис — 27 (бол., Гюнцель, Свечников), 49:35 — 5:5. Макмайкл — 16 (ван Римсдайк, Мирошниченко), 53:53 — 6:5. Ахо — 30 (Нечас, Бернс), 57:39 — 6:6. Победный буллит: СтроумВратари: Кемпер (37:05 — 37:11, Линдгрен, 40:00, 65:00) — Кочетков (57:20 — 57:39, 65:00)Штраф: 6 — 12Броски: 25 (4+9+10+2) — 31 (10+12+7+2)

«Вашингтон» — «Каролина» — 7:6 Б

«Даллас» — «Питтсбург» — 4:2

«Старз» одержали третью победу подряд. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин поучаствовал в обоих голах своей команды, отметившись двумя голевыми передачами.

«Даллас» с 95 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 69 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Питтсбург» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Голы: Бантинг — 16 (Малкин, Жозеф), 2:45 — 0:1. Павелски — 25 (Харли, Робертсон), 7:16 — 1:1. Бенн — 15 (бол., Хейсканен, Робертсон), 25:52 — 2:1. Бенн — 16 (Стэнковен), 27:09 — 3:1. Стил — 8 (Смит), 44:37 — 4:1. Ракелль — 11 (Малкин, Бантинг), 51:03 — 4:2Вратари: Эттингер — Джерри (Неделькович, 44:37)Штраф: 4 — 4Броски: 23 (10+7+6) — 22 (7+7+8)

«Даллас» — «Питтсбург» — 4:2

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«Колорадо» — «Коламбус» — 6:1

Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился одной заброшенной шайбой. Голкипер Александр Георгиев отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

«Колорадо» набрал 95 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет последним в Восточной конференции — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Коламбус» — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) Голы: Северсон — 7 (Годро, Дженнер), 4:28 — 0:1. Макар — 18 (Лехконен, Друэн), 11:00 — 1:1. Колтон — 15 (Вуд, Паризе), 25:43 — 2:1. Рантанен — 38 (Мэнсон, Жирар), 27:07 — 3:1. Маккиннон — 43 (Макар), 46:01 — 4:1. Рантанен — 39 (бол., Маккиннон, Друэн), 47:14 — 5:1. Ничушкин — 26 (Миттельштадт, Рантанен), 53:38 — 6:1Вратари: Георгиев — МерзликинсШтраф: 5 — 11Броски: 50 (14+22+14) — 24 (5+7+12)

«Колорадо» — «Коламбус» — 6:1

«Аризона» — «Сиэтл» — 2:1 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил Дилан Гюнтер.

«Сиэтл» с 69 очками занимает 12-е место в Западной конференции, опережая «Аризону» на 6 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сиэтл» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Эванс — 1 (Маккэн, Шварц), 47:40 — 0:1. Келлер — 29 (Бьюгстад, Шмальц), 58:52 — 1:1. Гюнтер — 11 (Кули), 64:12 — 2:1Вратари: Веймелка (58:20 — 58:30, 58:47 — 58:52, 64:12) — Даккорд (64:12)Штраф: 11 — 9Броски: 26 (11+7+6+2) — 28 (10+10+6+2)