ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекса ГрассоГрассо, Пенья или Харрисон — кто главная звезда женского ММА после Нунес?
  • 20:18
    • Стал известен состав «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой»
  • 18:30
    • Молодежная сборная России разгромила «Насьональ»
  • 16:57
    • СКА обыграл «Автомобилист» в матче плей-офф КХЛ
  • 18:43
    • Стало известно новое расписание матчей Кубка Гагарина
  • 16:47
    • Матч «Нефтчи» и «Спартака» отменен
    Все новости спорта

    Крикунов: Может быть, Овечкин и догонит Гретцки за пару лет

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

    Владимир Крикунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Крикунов

    «Я думаю, вся Россия болеет за Овечкина. Чтобы он догнал и перегнал Гретцки. Поэтому будем смотреть, будем болеть. Может быть, и догонит его — за пару лет.

    В этом сезоне 23 шайбы забросил? В В нынешнем сезоне ещё забьёт сколько-нибудь. Может быть, уже там близко будет совсем. Я думаю, будет напрягаться, чтобы достать, дотянуться до этого рекорда», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

    В настоящий момент на счету Овечкина 846 шайб. До рекорда ему осталось 49 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Англия и Бразилия определить сильнейшего?
  • Англия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Смогут ли французы взять реванш у немцев?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Хорваты не заметят Тунис
  • Тунис — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Англия — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Тунис — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Калинская — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  10.25
  • Прогноз на матч Алькарас — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фучович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Италия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие