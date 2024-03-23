Крикунов: Может быть, Овечкин и догонит Гретцки за пару лет

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о погонеза рекордом

«Я думаю, вся Россия болеет за Овечкина. Чтобы он догнал и перегнал Гретцки. Поэтому будем смотреть, будем болеть. Может быть, и догонит его — за пару лет.

В этом сезоне 23 шайбы забросил? В В нынешнем сезоне ещё забьёт сколько-нибудь. Может быть, уже там близко будет совсем. Я думаю, будет напрягаться, чтобы достать, дотянуться до этого рекорда», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

В настоящий момент на счету Овечкина 846 шайб. До рекорда ему осталось 49 голов.