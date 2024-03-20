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    Тренер «Миннесоты» оценил игру Хуснутдинова

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Наставник «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил вклад российского форварда Марата Хуснутдинова в игру команды.

    Марат Хуснутдинов
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    Марат Хуснутдинов

    «Марат хорошо проявляет себя на вбрасываниях. Приятно видеть, что он набрал свое первое очко. Это был хороший матч в его исполнении, заметно, что он всё больше привыкает к НХЛ и вносит вклад в игру в различных аспектах», — приводит слова Хайнса официальный сайт «Миннесоты».

    Хуснутдинов во встрече с «Анахайм Дакс» (4:0) набрал свое первое очко в НХЛ, отдав результативную передачу.

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    21-летний нападающий подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Ранее он играл в России за СКА и «Сочи».

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