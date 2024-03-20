Тренер «Миннесоты» оценил игру Хуснутдинова

Наставник «Миннесоты Уайлд»оценил вклад российского форвардав игру команды.

«Марат хорошо проявляет себя на вбрасываниях. Приятно видеть, что он набрал свое первое очко. Это был хороший матч в его исполнении, заметно, что он всё больше привыкает к НХЛ и вносит вклад в игру в различных аспектах», — приводит слова Хайнса официальный сайт «Миннесоты».

Хуснутдинов во встрече с «Анахайм Дакс» (4:0) набрал свое первое очко в НХЛ, отдав результативную передачу.

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21-летний нападающий подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Ранее он играл в России за СКА и «Сочи».