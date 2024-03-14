Никитин: Любой соперник в плей-офф КХЛ принципиален

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящих игр св рамках второго раунда Кубка Гагарина.

«Разбирали игру соперника, но мы отталкиваемся от своей игры. Естественно, мы относимся к "Авангарду" с уважением. Но самое главное — это наши вещи. Мы ничего менять не будем, поскольку весь год тренировали.

Любой соперник в плей-офф принципиален. Классная команда, Омск — хоккейный город. Там классная атмосфера. Нужно наслаждаться плей-офф и давать результат», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Напомним, что первая встреча команда состоится в Омске уже 16 марта.