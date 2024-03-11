НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Эдмонтону», «Каролина» одолела «Калгари», «Миннесота» — «Нэшвилл»

«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 0:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы: Макдэвид — 24, 1:08 — 0:1. Экхольм — 5 (Бушар, Макдэвид), 8:53 — 0:2. Нерс — 7 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 50:42 — 0:3. Нерс — 8 (Экхольм), 55:58 — 0:4Вратари: Джерри — Пикар (Скиннер, 38:44, Пикар, 40:00)Штраф: 25 — 17Броски: 40 (13+12+15) — 43 (13+12+18)
«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 0:4
«Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Бродин — 7 (Болди, Эрикссон Эк), 3:16 — 1:0. Янковски — 3 (Шервуд), 9:00 — 1:1. Евангелиста — 14 (Новак, Янковски), 23:36 — 1:2. Капризов — 31 (бол., Эрикссон Эк, Болди), 38:42 — 2:2. Хартман — 16, 52:28 — 3:2. О`Райлли — 24 (бол., Йоси, Форсберг), 57:58 — 3:3. Болди — 24 (Зуккарелло, Капризов), 63:50 — 4:3Вратари: Флери — СаросШтраф: 14 — 14Броски: 33 (11+7+14+1) — 30 (11+10+8+1)
«Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ
«Каролина» — «Калгари» — 7:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Калгари» — 7:2 (2:0, 4:1, 1:1)
Голы: Мартинук — 11 (Ахо), 6:30 — 1:0. Ахо — 25 (Терявяйнен, Свечников), 17:43 — 2:0. Чатфилд — 6 (Джарвис, Стаал), 20:17 — 3:0. Свечников — 16 (Ахо, Пеши), 21:15 — 4:0. Хант — 3 (Шилингтон, Манджапане), 24:11 — 4:1. Бернс — 10 (Слэвин, Котканиеми), 33:55 — 5:1. Джарвис — 20 (Чатфилд, Стаал), 39:26 — 6:1. Шарангович — 27, 44:54 — 6:2. Терявяйнен — 21 (Котканиеми, Свечников), 57:14 — 7:2Вратари: Андерсен — ВладаржШтраф: 11 — 7Броски: 40 (16+14+10) — 20 (2+9+9)
«Каролина» — «Калгари» — 7:2
«Чикаго» — «Аризона» — 7:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Аризона» — 7:4 (0:1, 4:2, 3:1)
Голы: Келлер — 24 (Шмальц, Хейтон), 6:09 — 0:1. Келлер — 25 (Шмальц, Хейтон), 20:11 — 0:2. Бедард — 18 (Донато, Р. Джонсон), 25:28 — 1:2. Блэкуэлл — 6 (Андерсон, Власик), 26:57 — 2:2. Бедард — 19 (бол., Курашев, Джонс), 30:05 — 3:2. Гюнтер — 9, 33:57 — 3:3. Т. Джонсон — 14 (бол., Бедард, Джонс), 37:50 — 4:3. Блэкуэлл — 7 (Джонс, Дикинсон), 40:33 — 5:3. Шмальц — 19, 46:51 — 5:4. Донато — 8, 48:00 — 6:4. Блэкуэлл — 8 (п.в., Джонс), 57:24 — 7:4Вратари: Содерблум — Ингрэм (57:13 — 57:24)Штраф: 9 — 15Броски: 41 (9+22+10) — 36 (10+9+17)
«Чикаго» — «Аризона» — 7:4
«Анахайм» — «Айлендерс» — 1:6
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Айлендерс» — 1:6 (0:3, 1:0, 0:3)
Голы: Сизикас — 8 (Хольмстрем), 5:11 — 0:1. Палмиери — 20 (Райлли, Ахо), 7:28 — 0:2. Нельсон — 28 (бол., Хорват, Барзал), 14:28 — 0:3. Киллорн — 12 (Джонс, Гудас), 20:24 — 1:3. Хорват — 26 (Нельсон, Барзал), 40:34 — 1:4. Энгвалль — 8, 47:56 — 1:5. Клаттербак — 5 (Мартин, Маклин), 58:12 — 1:6Вратари: Достал — ВарламовШтраф: 12 — 6Броски: 23 (4+10+9) — 19 (6+6+7)
«Анахайм» — «Айлендерс» — 1:6