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    НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Эдмонтону», «Каролина» одолела «Калгари», «Миннесота» — «Нэшвилл»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 марта

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз Миннесота Уайлд Нэшвилл Предаторз Каролина Харрикейнз Калгари Флэймз Чикаго Блэкхоукс Аризона Койотс Анахайм Дакс Нью-Йорк Айлендерс
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    Кирилл Капризов
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Питтсбург» — «Эдмонтон» — 0:4

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Эдмонтон» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
    Голы: Макдэвид — 24, 1:08 — 0:1. Экхольм — 5 (Бушар, Макдэвид), 8:53 — 0:2. Нерс — 7 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 50:42 — 0:3. Нерс — 8 (Экхольм), 55:58 — 0:4Вратари: Джерри — Пикар (Скиннер, 38:44, Пикар, 40:00)Штраф: 25 — 17Броски: 40 (13+12+15) — 43 (13+12+18)

    «Питтсбург» — «Эдмонтон» — 0:4

    «Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Бродин — 7 (Болди, Эрикссон Эк), 3:16 — 1:0. Янковски — 3 (Шервуд), 9:00 — 1:1. Евангелиста — 14 (Новак, Янковски), 23:36 — 1:2. Капризов — 31 (бол., Эрикссон Эк, Болди), 38:42 — 2:2. Хартман — 16, 52:28 — 3:2. О`Райлли — 24 (бол., Йоси, Форсберг), 57:58 — 3:3. Болди — 24 (Зуккарелло, Капризов), 63:50 — 4:3Вратари: Флери — СаросШтраф: 14 — 14Броски: 33 (11+7+14+1) — 30 (11+10+8+1)

    «Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ

    «Каролина» — «Калгари» — 7:2

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Калгари» — 7:2 (2:0, 4:1, 1:1)
    Голы: Мартинук — 11 (Ахо), 6:30 — 1:0. Ахо — 25 (Терявяйнен, Свечников), 17:43 — 2:0. Чатфилд — 6 (Джарвис, Стаал), 20:17 — 3:0. Свечников — 16 (Ахо, Пеши), 21:15 — 4:0. Хант — 3 (Шилингтон, Манджапане), 24:11 — 4:1. Бернс — 10 (Слэвин, Котканиеми), 33:55 — 5:1. Джарвис — 20 (Чатфилд, Стаал), 39:26 — 6:1. Шарангович — 27, 44:54 — 6:2. Терявяйнен — 21 (Котканиеми, Свечников), 57:14 — 7:2Вратари: Андерсен — ВладаржШтраф: 11 — 7Броски: 40 (16+14+10) — 20 (2+9+9)

    «Каролина» — «Калгари» — 7:2

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    «Чикаго» — «Аризона» — 7:4

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Аризона» — 7:4 (0:1, 4:2, 3:1)
    Голы: Келлер — 24 (Шмальц, Хейтон), 6:09 — 0:1. Келлер — 25 (Шмальц, Хейтон), 20:11 — 0:2. Бедард — 18 (Донато, Р. Джонсон), 25:28 — 1:2. Блэкуэлл — 6 (Андерсон, Власик), 26:57 — 2:2. Бедард — 19 (бол., Курашев, Джонс), 30:05 — 3:2. Гюнтер — 9, 33:57 — 3:3. Т. Джонсон — 14 (бол., Бедард, Джонс), 37:50 — 4:3. Блэкуэлл — 7 (Джонс, Дикинсон), 40:33 — 5:3. Шмальц — 19, 46:51 — 5:4. Донато — 8, 48:00 — 6:4. Блэкуэлл — 8 (п.в., Джонс), 57:24 — 7:4Вратари: Содерблум — Ингрэм (57:13 — 57:24)Штраф: 9 — 15Броски: 41 (9+22+10) — 36 (10+9+17)

    «Чикаго» — «Аризона» — 7:4

    «Анахайм» — «Айлендерс» — 1:6

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Айлендерс» — 1:6 (0:3, 1:0, 0:3)
    Голы: Сизикас — 8 (Хольмстрем), 5:11 — 0:1. Палмиери — 20 (Райлли, Ахо), 7:28 — 0:2. Нельсон — 28 (бол., Хорват, Барзал), 14:28 — 0:3. Киллорн — 12 (Джонс, Гудас), 20:24 — 1:3. Хорват — 26 (Нельсон, Барзал), 40:34 — 1:4. Энгвалль — 8, 47:56 — 1:5. Клаттербак — 5 (Мартин, Маклин), 58:12 — 1:6Вратари: Достал — ВарламовШтраф: 12 — 6Броски: 23 (4+10+9) — 19 (6+6+7)

    «Анахайм» — «Айлендерс» — 1:6
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