Квартальнов: Сегодня я доволен всеми ребятами, никого выделять не буду

Главный тренер минскоговысказался о матче с московским(3:2).

«Здорово, что мы вернули серию в Минск — это очень хорошо для города и Беларуси. По игре: тяжёлая игра была — в первом овертайме выстояли, мало владели шайбой и на нас поднажали. Здорово, что фортуна повернулась к нам, и забили быстрый гол во втором овертайме. В четвёртой игре проиграли третий период и овертайм, а сегодня — наоборот. Сегодня я доволен всеми ребятами, никого выделять не буду.

Была ли установка быстрее решить игру во втором овертайме, потому что силы таяли? Да нет, такого не было. Мы играем с хорошей командой. Надо было сыграть на команду. А говорить о том, чтобы побыстрее решить, я такого им точно не говорил.

Удаления в первом овертайме? Если вы посмотрите, то там давали за выброс шайбы и шесть игроков. Шесть игроков были. И эти удаления были. Судьи пристально на это смотрят», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Динамо» Москва. Шестой матч состоится 11 марта в Москве.