1-й таймБайер — ВольфсбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер»«Байер» — «Вольфсбург». Онлайн
  • 21:52
    • «Ювентус» и «Аталанта» сыграли результативную ничью
  • 20:59
    • «Спартак» уступил «Факелу»
  • 20:44
    • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не выявили сильнейшего
  • 20:31
    • Минское «Динамо» победило в овертайме и сократило разрыв в серии
  • 18:56
    • «Страсбург» уступил дома «Монако» с минимальным счетом
    Все новости спорта

    Квартальнов: Сегодня я доволен всеми ребятами, никого выделять не буду

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче с московским «Динамо» (3:2).

    Дмитрий Квартальнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Квартальнов

    «Здорово, что мы вернули серию в Минск — это очень хорошо для города и Беларуси. По игре: тяжёлая игра была — в первом овертайме выстояли, мало владели шайбой и на нас поднажали. Здорово, что фортуна повернулась к нам, и забили быстрый гол во втором овертайме. В четвёртой игре проиграли третий период и овертайм, а сегодня — наоборот. Сегодня я доволен всеми ребятами, никого выделять не буду.

    Была ли установка быстрее решить игру во втором овертайме, потому что силы таяли? Да нет, такого не было. Мы играем с хорошей командой. Надо было сыграть на команду. А говорить о том, чтобы побыстрее решить, я такого им точно не говорил.

    Удаления в первом овертайме? Если вы посмотрите, то там давали за выброс шайбы и шесть игроков. Шесть игроков были. И эти удаления были. Судьи пристально на это смотрят», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

    Счет в серии стал 3:2 в пользу «Динамо» Москва. Шестой матч состоится 11 марта в Москве.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды не выявят победителя
  • «Фиорентина» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • «Марсель» начнет без раскачки
  • «Марсель» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Челси» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Портленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Денвер — Торонто
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чикаго — Даллас
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие