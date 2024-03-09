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    Кравец: Теперь самое главное — отдохнуть, проветрить голову и готовиться к следующему сопернику

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец подвел итог матча против «Лады» (4:0).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Сегодня сложилась непростая игра. Конечно, очень важно присутствие наших болельщиков. Столько людей нас поддерживает весь сезон, это добавляет уверенности и сил. Тяжело было играть с "Ладой" в этой серии, но сегодня ребята все выполнили ту установку, которую мы сделали перед игрой. По всем зонам, по всем вбрасываниям, спецбригады — всё было качественно, мастеровито и уверенно. Рад, что мы обыграли "Ладу" и прошли в следующий раунд. Теперь самое главное — отдохнуть, проветрить голову и готовиться к следующему сопернику.

    Четвёртая игра серии — уже история. Что там не получилось? Я сказал ребятам, что за первые две игры они нанесли 100 бросков, а за следующие две — 55. Не хватило настойчивости, бросков, игры в чужой зоне. Основная задача — это нападение, агрессивная игра в чужой зоне и без контратак. Сегодня ребята это и сделали», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Ястребы» выиграли серию первого раунда плей-офф КХЛ у «Лады» со счётом 4-1.

    В следующей стадии Кубка Гагарина — 2024 «Авангард» встретится с командой из Западной конференции.

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