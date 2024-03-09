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    Браташ: На что хватило — на то хватило. Не смогли, но надо отдать должное сопернику

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Авангард
    Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ высказался о матче против «Авангарда» (0:4).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Конечно, исход матча предопределило большинство соперника — одно из лучших в лиге. Первые два гола задали и ход, и исход матча. Несмотря на это, наши ребята боролись, верили, старались, не сдавались до конца, делали всё, чтобы постараться этот матч вытянуть. Но на что хватило — на то хватило. Не смогли, но надо отдать должное сопернику.

    Семь поражений в конце регулярки? Они не все были без набранных очков, это первое. Второе — ни одна команда не избежала спадов в регулярке, у нас этот спад пришёлся на этот отрезок. Мы с этим спадом боролись, как могли, и я считаю, что к началу плей-офф мы его преодолели. Если брать содержание этой серии, то действиями именно команды в плане тактики, физики, и даже в плане созидательной игры с шайбой я доволен. Команда сделала шаг вперёд. Другое дело, что соперник оказался настолько силён, что было сложно с ним конкурировать. Но мы для этого сделали всё», — цитирует Браташа «Чемпионат».

    «Ястребы» выиграли серию первого раунда плей-офф КХЛ у «Лады» со счётом 4-1.

    В следующей стадии Кубка Гагарина — 2024 «Авангард» встретится с командой из Западной конференции.

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