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    Ларионов после поражения от СКА: Говорить, что мы пришли поразвлекать, сказать, что команда посильнее и бюджет повыше — нет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо СКА КХЛ
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после четвертого матча против СКА (1-4) в первом раунде плей-офф рассказал о важности психологической устойчивости в таких играх.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Торпедо» проигрывает в серии со счетом 1-3.

    «Я все понимаю, у всех есть свое мнение, безусловно. Мы уважаем любое мнение — и болельщиков, и экспертов.

    С другой стороны, это плей-офф, и для того, чтобы выигрывать матчи, необходима уверенность. Любая уверенность, от тренеров — особенно, потому что это те люди, которые ведут за собой команду. Дальше это передается игрокам.

    Говорить о том, что мы пришли, чтобы поразвлекать всех и поиграть в хоккей, сказать, что команда посильнее и бюджет повыше — нет. Здесь все идет от менталитета, от отношения и, конечно, от тех деталей, где мы должны быть лучше.

    Детали — это борьба за шайбу, это подбор всех шайб: там, где бьют, там, где больно, перед воротами. Идет борьба за каждую шайбу, нейтральную шайбу там, где мы можем переломить темп игры, который был предложен соперником.

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    • Когда начинаешь с 0:3, естественно, это не так просто, но скажу такую вещь: мы продолжали делать правильные вещи, пытались найти возможности для того, чтобы игру вытащить.

    Но, к сожалению, не хватило свежести, мастерства — все что угодно. С другой стороны, ничего еще не потеряно. Как бы там ни было, мы должны верить в команду, должны верить в каждого игрока.

    Естественно, ради болельщиков, которые приходят на матчи, ездят с нами… Об этом было сказано после игры, играть для них — это самое главное.

    Любая игра несет в себе определенный сценарий: ты должен где-то через себя переступить, сделать чуть больше для команды, и это касается каждого игрока. Если мы сделаем эти вещи, и каждый станет лучше, то мы будем лучше как команда.

    Весь акцент сейчас сделан на следующую игру, на каждый отрезок, на каждый период. Надежда умирает последней.

    Мы должны вести команду вперед, и мы ведем команду вперед. На льду игроки должны делать вещи, чтобы был успех», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо».

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