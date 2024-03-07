«Торпедо» — СКА: счет матча 1:4, обзор голов

В четвертой игре 1/8 финала Кубка ГагаринаНижний Новгород уступило на своем льду петербургскомусо счетом 1:4.

Уже к 9-й минуте армейцы забросили три безответных шайбы и спокойно начали контролировать ход игры. Отличились Алекс Гальченюк, Арсений Грицюк и Захар Бардаков.

«Торпедо» еще в первом периоде забросило ответную шайбу, но на большее им не хватило сил. Автором гола стал защитник Арсений Варлаков.

В конце матча в пустые ворота забросил Марат Хайруллин.

КХЛ. 1/4 финала конференций «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) Голы: Гальченюк — 1 (Бардаков), 6:26 — 0:1. Грицюк — 1 (Хайруллин, Глотов), 8:30 — 0:2. Бардаков — 1 (Земченок, Гальченюк), 8:47 — 0:3. Варлаков — 1 (Линч), 15:12 — 1:3. Хайруллин — 1 (п.в., Поляков), 57:49 — 1:4Вратари: Гуска (57:06 — 57:49) — СеребряковБроски: 26 (8+8+10) — 44 (15+23+6)Штраф: 6 — 12

Счет в серии стал 3:1 в пользу СКА. Пятая игра пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.