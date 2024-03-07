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    СКА победил в гостях «Торпедо» и повел в серии со счетом 3:1

    «Торпедо» — СКА: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо СКА
    В четвертой игре 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» Нижний Новгород уступило на своем льду петербургскому СКА со счетом 1:4.

    Арсений Грицюк
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    Арсений Грицюк

    Уже к 9-й минуте армейцы забросили три безответных шайбы и спокойно начали контролировать ход игры. Отличились Алекс Гальченюк, Арсений Грицюк и Захар Бардаков.

    «Торпедо» еще в первом периоде забросило ответную шайбу, но на большее им не хватило сил. Автором гола стал защитник Арсений Варлаков.

    В конце матча в пустые ворота забросил Марат Хайруллин.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
    Голы: Гальченюк — 1 (Бардаков), 6:26 — 0:1. Грицюк — 1 (Хайруллин, Глотов), 8:30 — 0:2. Бардаков — 1 (Земченок, Гальченюк), 8:47 — 0:3. Варлаков — 1 (Линч), 15:12 — 1:3. Хайруллин — 1 (п.в., Поляков), 57:49 — 1:4Вратари: Гуска (57:06 — 57:49) — СеребряковБроски: 26 (8+8+10) — 44 (15+23+6)Штраф: 6 — 12

    Счет в серии стал 3:1 в пользу СКА. Пятая игра пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.

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