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    Федоров выразил недовольство своими игроками

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после поражения в четвертой игре серии плей-офф против ярославского «Локомотива» (1:2, 1-3 в серии) посетовал на игру своих хоккеистов.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Почему каждый второй период проигрываем? Объяснения, конечно, есть. Но я, наверное, опущу эту тему. Это немножко касается нашей внутренней подготовки. Единственное, что могу добавить: такой коллектив, как наш, не имеет права так начинать период.

    Не скажу, что мы не уделяли внимание этим проблемам весь сезон, но, к сожалению, сейчас грамотной игры от всех пяти хоккеистов, которые находятся на поле во втором периоде, мы не наблюдаем.

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    • Ну, что ж, как я уже сказал, у нас есть все возможности правильно оценить обстановку, сделать выводы, доложить ребятам, как надо лучше. И оттуда оттолкнёмся. Думаю, пойдём вперёд», — цитирует Федорова «Чемпионат».

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