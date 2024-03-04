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    «Арсенал»«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн
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    Никитин: Непростой соперник, поэтому все так на тоненького

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о матче против ЦСКА (3:2).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Тяжёлая игра. Непростой соперник. Поэтому всё так на тоненького. Ждём следующий матч.

    Сочетание звеньев из протокола было только на стартовом вбрасывании? Против нас опытные ребята, их не запутаешь. Да и у нас этой цели нет. Главное, самим не запутаться. Травма Аверина повлияла на это. Поэтому тут никакого умысла не было.

    Кирьянов вместо Чеховича? У Ваньки в прошлом матче микротравма была. Ну а когда Кирьянову расти, как не в матчах с ЦСКА?

    За счёт каких компонентов сегодня "Локомотив" был сильнее? За счёт счёта на табло. Не всегда статистика коррелируется со счётом. Хоккей этим и прекрасен, что есть нюансы, которые делают разницу в игре. Всё важно, что вы назвали. Мы с ребятами обрабатываем статистические данные. Обсуждаем», — цитирует Никитина «Чемпионат».

    Счет в серии 2-1 в пользу «Локомотива». Четвертый матч серии между ЦСКА и «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев. Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало — 19:30 мск.

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