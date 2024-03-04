Никитин: Непростой соперник, поэтому все так на тоненького

Главный тренер «высказался о матче против(3:2).

«Тяжёлая игра. Непростой соперник. Поэтому всё так на тоненького. Ждём следующий матч.

Сочетание звеньев из протокола было только на стартовом вбрасывании? Против нас опытные ребята, их не запутаешь. Да и у нас этой цели нет. Главное, самим не запутаться. Травма Аверина повлияла на это. Поэтому тут никакого умысла не было.

Кирьянов вместо Чеховича? У Ваньки в прошлом матче микротравма была. Ну а когда Кирьянову расти, как не в матчах с ЦСКА?

За счёт каких компонентов сегодня "Локомотив" был сильнее? За счёт счёта на табло. Не всегда статистика коррелируется со счётом. Хоккей этим и прекрасен, что есть нюансы, которые делают разницу в игре. Всё важно, что вы назвали. Мы с ребятами обрабатываем статистические данные. Обсуждаем», — цитирует Никитина «Чемпионат».

Счет в серии 2-1 в пользу «Локомотива». Четвертый матч серии между ЦСКА и «Локомотивом» пройдёт вновь на домашнем льду армейцев. Встреча состоится в среду, 6 марта. Начало — 19:30 мск.