Козырев: В точности передач мы проигрывали, в качестве игры, все это сказалось на результате

Главный тренерподвел итог матча против(3:7).

«С самого начала игры мы не попали в скорости, соперник был быстрее, выигрывал стыки. В точности передач мы проигрывали, в качестве игры, все это сказалось на результате. Это всего лишь одна игра, будем пытаться реабилитироваться. Приложим все усилия, чтобы показать свой лучший хоккей. Доволен ли судейством? Зачем вы меня провоцируете? Я не комментирую судейство.

В первом матче серии мы пропустили в начале, но сегодня именно качество игры было хуже, чем в той встрече. Мы просто не успевали за соперником, а в первой игре успевали, контролировали шайбу. У нас есть свежие ребята, перестановки будут», — приводит слова Козырева «Чемпионат».

Счет в серии 1/8 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу «Спартака». Следующий матч серии состоится вновь в Череповце в среду, 6 марта. Начало — 19:30 мск.

В первых двух играх в Москве команды обменялись победами — первая игра осталась за «Спартаком» (3:2), а вторая за «Северсталью» (2:1).