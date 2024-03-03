«Авангард» — «Лада»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

«Авангард» Фото: globallookpress.com
Хозяева взяли верх над соперником в овертайме со счетом 3:2.
У «Лады» голы забили Никита Попугаев и Егор Бабенко.
«Авангард» до окончания встречи успел отыграться. Шайбы забросили Томаш Юрчо и Дамир Шарипзянов.
В овертайме точку в этой игре поставил форвард «Авангарда» Иван Николишин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Попугаев — 1 (Алтыбармакян, Минеев), 25:32 — 0:1. Бабенко — 1 (бол., Космачук, Кугрышев), 27:21 — 0:2. Юрчо — 1 (Чистяков), 51:51 — 1:2. Шарипзянов — 1 (Ткачев), 52:37 — 2:2. Николишин — 1 (Жафяров, Игумнов), 67:09 — 3:2Вратари: Хомченко — ПодъяпольскийШтраф: 6 — 6Броски: 53 (10+14+19+10) — 21 (5+12+4+0)
Омский клуб повел в серии 2-0. Следующая встреча пройдет 5 марта в Тольятти.