Козырев: Ключевой момент — мы сыграли хорошо в меньшинстве, когда было пятиминутное удаление

Главный тренерподвел итог матча против(2:1).

«Главную задачу выполнили. Сегодня победили, забрали игру. Ключевой момент — мы сыграли хорошо в меньшинстве, когда было пятиминутное удаление. Много делаем поперечных передач в своей зоне? "Спартак" прессингует, мы за счёт контроля пытаемся выйти из-под давления. Стараемся не отбрасываться, с контролем выходить из зоны.

Пилипенко проявил эмоции? Не видел весь эпизод, нужно будет посмотреть. Не могу сейчас дать оценку его действиям. Конечно, это несвойственно для Кирилла. В атаке мы сыграли отлично. Выиграли матч, значит, всё сделали правильно», — цитирует Козырева «Чемпионат».

Счет в серии стал ничейным 1-1. Третий матч пройдет в Череповце 4 марта.