Ротенберг: СКА уже накувыркался в начале сезона, сейчас задача — выигрывать

Главный тренер СКАрассказал, как команда готовится к матчам первого раунда плей-офф КХЛ против

«Двусторонку провели, потому что у нас по графику всегда каждый второй день игра. Мы действуем по нашему плану. Планирование — огромная часть победного пути, тут нет мелочей. Бывают разные ситуации, но стараемся выполнять наш план. По плану была такая тренировка.

Рады, что увидели сегодня. Все отработали на 100%. Наша игра — зеркало тренировочного процесса. При такой поддержке болельщиков никто не мог сыграть на полуспущенных.

Обычно проигравшие двусторонку кувыркаются? Мы уже накувыркались в начале сезона. На этом этапе уже идет шлифовка. Если сейчас начнем кувыркаться, против "Торпедо" будет намного тяжелее.

Наша задача сейчас — выигрывать. На предсезонке столько "городков" сделали, думаю, больше нас в КХЛ никто не делал. Всё по ситуации, посмотрим на следующей тренировке, возможно, начнем опять кувыркаться. Всё зависит от того, как игроки будут выполнять игровое задание. Всё возможно», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».