Защитник «Торпедо» Силаев занял 3-е место в рейтинге драфта НХЛ-2024 по версии The Athletic

Топ-10 проспектов предстоящего драфта НХЛ в 2024-м году:
- 1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»).
- 2. Артём Левшунов («Университет Мичигана»).
- 3. Антон Силаев («Торпедо»).
- 4. Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»).
- 5. Иван Демидов (СКА).
- 6. Коул Эйзерман (программа USNTDP).
- 7. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»).
- 8. Беркли Каттон («Спокан»).
- 9. Картер Якимчук («Калгари Хитмэн»).
- 10. Зэйн Парех («Сагино»).
В нынешнем сезоне Силаев провел 64 матча за «Торпедо» и набрал 11 (3+8) очков.