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    Все новости спорта

    Защитник «Торпедо» Силаев занял 3-е место в рейтинге драфта НХЛ-2024 по версии The Athletic

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо СКА НХЛ
    Издание The Athletic представило рейтинг молодых игроков перед драфтом НХЛ-2024.

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    Топ-10 проспектов предстоящего драфта НХЛ в 2024-м году:

    • 1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»).

    • 2. Артём Левшунов («Университет Мичигана»).

    • 3. Антон Силаев («Торпедо»).

    • 4. Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»).

    • 5. Иван Демидов (СКА).

    • 6. Коул Эйзерман (программа USNTDP).

    • 7. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»).

    • 8. Беркли Каттон («Спокан»).

    • 9. Картер Якимчук («Калгари Хитмэн»).

    • 10. Зэйн Парех («Сагино»).

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