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    Заварухин о победе «Автомобилиста»: Парни выполнили установку, сыграли по заданию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Локомотив Ак Барс
    Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над «Локомотивом» (2:0) высказался о предстоящей серии плей-офф КХЛ, где команда сыграет против «Ак Барса».

    Николай Заварухин
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    Николай Заварухин

    «Хотели закончить домашние игры на позитивной ноте, настраивали ребят на тяжёлую игру, на подготовку к плей-офф, где каждая ошибка будет решать судьбу матчей. Парни выполнили установку, сыграли по заданию, самоотверженно, помогли Жене Аликину — и он нам помог.

    "Локомотив" — хорошая репетиция "Ак Барса" по стилю? Да, системная, кубковая команда, нужен был такой соперник. "Ак Барс" — опытная, мастеровитая команда, может сыграть нестандартно, мало пропускают», — передает слова Заварухина Чемпионат.

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