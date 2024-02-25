Заварухин о победе «Автомобилиста»: Парни выполнили установку, сыграли по заданию

Главный тренерпосле победы над(2:0) высказался о предстоящей серии плей-офф КХЛ, где команда сыграет против

«Хотели закончить домашние игры на позитивной ноте, настраивали ребят на тяжёлую игру, на подготовку к плей-офф, где каждая ошибка будет решать судьбу матчей. Парни выполнили установку, сыграли по заданию, самоотверженно, помогли Жене Аликину — и он нам помог.

"Локомотив" — хорошая репетиция "Ак Барса" по стилю? Да, системная, кубковая команда, нужен был такой соперник. "Ак Барс" — опытная, мастеровитая команда, может сыграть нестандартно, мало пропускают», — передает слова Заварухина Чемпионат.

После победы над «Локомотивом» (2:0) екатеринбургская команда занимает 5-е место в таблице Востока с 82 очками в активе.