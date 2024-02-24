«Салават Юлаев» — «Сибирь»: счет матча 1:2, обзор голов

На точный бросок Александра Шарова гости ответили заброшенными шайбами Никиты Короткова и Энди Андреоффа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Шаров — 19 (Орлович-Грудков, Шмелев), 23:58 — 1:0. Коротков — 3 (Назаров, Ахияров), 32:08 — 1:1. Андреофф — 27 (бол., Белоусов, Мерфи), 34:03 — 1:2Вратари: Ежов (58:07) — КрасоткинШтраф: 6 — 4Броски: 28 (6+11+11) — 21 (8+8+5)
«Сибирь», набрав 67 очков в 67 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (88) — завершит сезон на третьей строчке.