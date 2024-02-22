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    Форвард «Северстали» о плей-офф: Нужно играть в свой хоккей, и тогда с нами будет очень тяжело

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь
    Нападающий «Северстали» Михаил Ильин рассказал об ожиданиях от игр плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ.

    Михаил Ильин
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    Михаил Ильин

    «Ожидания от плей-офф? Нужно играть в свой хоккей, и тогда с нами будет очень тяжело играть. Нужно попробовать, как это будет. Эмоций пока у меня нет, пока ещё регулярный сезон идёт.

    Думаю, когда приду в раздевалку перед первым матчем, тогда они и появятся», — сказал Ильин Чемпионату.

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    • «Северсталь» занял 5-е место в таблице Западной конференции с 80-ю очками в активе. В 1-м раунде плей-офф КХЛ «столевары» встретятся со «Спартаком» (4-е место). «Красно-белые» будут иметь преимущество своей площадки.

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