Форвард «Северстали» о плей-офф: Нужно играть в свой хоккей, и тогда с нами будет очень тяжело

Нападающийрассказал об ожиданиях от игр плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ.

«Ожидания от плей-офф? Нужно играть в свой хоккей, и тогда с нами будет очень тяжело играть. Нужно попробовать, как это будет. Эмоций пока у меня нет, пока ещё регулярный сезон идёт.

Думаю, когда приду в раздевалку перед первым матчем, тогда они и появятся», — сказал Ильин Чемпионату.

«Северсталь» занял 5-е место в таблице Западной конференции с 80-ю очками в активе. В 1-м раунде плей-офф КХЛ «столевары» встретятся со «Спартаком» (4-е место). «Красно-белые» будут иметь преимущество своей площадки.