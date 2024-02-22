«Барыс» — «Автомобилист»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде переигралсо счетом 4:1.

На заброшенную шайбу Аркадия Шестакова гости ответили голами Алексея Макеева, Максима Осипова, Артема Каштанова и Александра Севостьянова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» — «Автомобилист» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) Голы: Шестаков — 14 (Лабейт, Хенкель), 0:59 — 1:0. Макеев — 15 (Голышев, Да Коста), 2:50 — 1:1. Осипов — 3 (Голышев, Да Коста), 8:46 — 1:2. Каштанов — 1, 36:36 — 1:3. Севостьянов — 4 (Кизимов), 55:32 — 1:4Вратари: Паскуале — АликинШтраф: 6 — 6Броски: 32 (7+9+16) — 42 (16+12+14)

«Автомобилист» набрал 80 очков в 67 играх и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 38 очками после 66 матчей идет на последней строчке.

В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома с тольяттинской «Ладой» 24 февраля. «Автомобилист» дома сыграет с ярославским «Локомотивом» 25 февраля.