ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюНовый тренер для «Баварии»: Моуринью, Зидан, Хенесс и еще семь кандидатов
  • 19:19
    • «Металлург» легко разобрался с «Амуром»
  • 15:26
    • «Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки на матчи РПЛ
    Все новости спорта

    «Автомобилист» в волевом стиле переиграл «Барыс»

    «Барыс» — «Автомобилист»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Автомобилист
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на выезде переиграл «Барыс» со счетом 4:1.

    «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Автомобилист»

    На заброшенную шайбу Аркадия Шестакова гости ответили голами Алексея Макеева, Максима Осипова, Артема Каштанова и Александра Севостьянова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» — «Автомобилист» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Шестаков — 14 (Лабейт, Хенкель), 0:59 — 1:0. Макеев — 15 (Голышев, Да Коста), 2:50 — 1:1. Осипов — 3 (Голышев, Да Коста), 8:46 — 1:2. Каштанов — 1, 36:36 — 1:3. Севостьянов — 4 (Кизимов), 55:32 — 1:4Вратари: Паскуале — АликинШтраф: 6 — 6Броски: 32 (7+9+16) — 42 (16+12+14)

    «Автомобилист» набрал 80 очков в 67 играх и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 38 очками после 66 матчей идет на последней строчке.

    В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома с тольяттинской «Ладой» 24 февраля. «Автомобилист» дома сыграет с ярославским «Локомотивом» 25 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Римляне подтвердят статус фаворита
  • «Рома» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Способны ли португальцы на чудо?
  • «Карабах» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Аякс» вырвет путевку в следующий раунд турнира?
  • «Будё-Глимт» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.87
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Карабах — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие