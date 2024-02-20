Жамнов: Правильно отнеслись к критике в первом перерыве и вернулись в игру

Главный тренерподвел итог матча против(7:3).

«Начали неплохо. В первых сменах действовали неплохо, прессинговали. Но пропустили гол в первой же контратаке и совершили несколько ошибок. Но молодцы, что вернулись, правильно отнеслись к критике в первом перерыве, и вернулись в игру.

О чём говорили? Это наша внутренняя кухня. Говорили на русском языке.

Гол Сусуева? Он молодец, что полез на ворота, забил рабочий гол. Это то, что мы требуем от наших нападающих. Он прислушивается.

Травмированные? Посмотрим. Пока тяжело сказать. Следим за ними. Как доктора дадут отмашку, будем вводить их в игру. Бурмистрову дали отдохнуть, он переболел, тяжело входит после болезни», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице Запада с 86-ю очками в активе. «Торпедо» — на 6-й позиции (74 балла).