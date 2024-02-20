НХЛ. «Миннесота» обыграла «Ванкувер», «Бостон» победил «Даллас», «Калгари» — «Виннипег»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Анахайм» — 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

«Анахайм» с 42 очками располагается на 14 позиции в турнирной таблице Западной конференции.

«Баффало» идет на 13-й строчке в таблице «Востока» (52 очка за 55 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Анахайм» — 3:4 (1:1, 2:3, 0:0) Голы: Гринуэй — 9 (Козенс), 9:07 — 1:0. Хенрик — 15 (Джонс, Джонстон), 10:10 — 1:1. Томпсон — 16 (бол., Далин, Козенс), 28:10 — 2:1. Ватрано — 25 (Мактавиш, Терри), 31:59 — 2:2. Ватрано — 26 (Мактавиш, Терри), 34:34 — 2:3. Бенсон — 6 (Йокихарью, Петерка), 35:20 — 3:3. Терри — 16 (Мактавиш), 38:56 — 3:4Вратари: Луукконен (58:18 — 58:42, 59:17) — ГибсонШтраф: 4 — 6Броски: 36 (15+12+9) — 15 (4+9+2)

«Баффало» — «Анахайм» — 3:4

«Бостон» — «Даллас» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов пропустил встречу из-за повреждения.

«Бостон» с 77 очками лидирует в Восточной конференции, а «Даллас» занимает 2-ю строчку в Западаной конференции — 76 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Даллас» — 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Боквист — 2 (Ричард, Макэвой), 4:01 — 1:0. Джонстон — 18 (Харли, Бенн), 11:14 — 1:1. Сутер — 2 (Хинтц), 21:04 — 1:2. Бразо — 1 (Боквист, Фредерик), 21:32 — 2:2. Линделл — 5 (Робертсон), 50:44 — 2:3. Пастрняк — 35 (Макэвой, Маршан), 58:15 — 3:3. Победный буллит: МакэвойВратари: Суэймен (57:50 — 58:15) — ЭттингерШтраф: 9 — 9Броски: 28 (7+12+8+1) — 46 (13+22+9+2)

«Бостон» — «Даллас» — 4:3 Б

«Сент-Луис» — «Торонто» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко в этой игре.

«Торонто» одержал четвертую победу подряд в НХЛ и располагается на пятом месте в турнирной таблице «Востока» (68 очков за 54 матча).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Торонто» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) Голы: Найз — 10 (Мэттьюс, Марнер), 20:22 — 0:1. Саад — 15 (бол., Парэйко, Сундквист), 37:14 — 1:1. Мэттьюс — 49 (бол., Марнер), 40:45 — 1:2. Нюландер — 29 (мен.), 47:29 — 1:3. Крюг — 3 (Томас, Бучневич), 58:52 — 2:3. Макманн — 8 (п.в., Марнер, Броди), 59:22 — 2:4Вратари: Хофер (55:48 — 58:52, 59:08 — 59:22) — СамсоновШтраф: 4 — 4Броски: 21 (6+7+8) — 29 (6+14+9)

«Сент-Луис» — «Торонто» — 2:4

«Миннесота» — «Ванкувер» — 10:7 (1:2, 2:3, 7:2)

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил три шайбы и сделал три голевые передачи. Его признали второй звездой встречи.

«Миннесота» набрала 58 очков и поднялась на 10-е место в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Ванкувер» — 10:7 (1:2, 2:3, 7:2) Голы: Коул — 2 (Майерс, Сутер), 2:51 — 0:1. Миллер — 25 (Джулсен), 13:21 — 0:2. Эрикссон Эк — 27 (Болди, Капризов), 19:10 — 1:2. Петтерссон — 29 (Хегландер, Линдхольм), 25:37 — 1:3. Миллер — 26 (бол., Хьюз, Босер), 29:24 — 1:4. Болди — 20 (Эрикссон Эк, Меррилл), 31:00 — 2:4. Миллер — 27 (Сутер), 34:30 — 2:5. Зуккарелло — 10 (бол., Капризов, Эрикссон Эк), 39:27 — 3:5. Эрикссон Эк — 28 (бол., Зуккарелло, Хартман), 40:29 — 4:5. Капризов — 21 (бол., Зуккарелло, Болди), 41:23 — 5:5. Эрикссон Эк — 29 (бол., Зуккарелло, Капризов), 41:44 — 6:5. Росси — 15 (Луккини, Леттьери), 44:48 — 7:5. Капризов — 22 (Болди), 45:12 — 8:5. Задоров — 3 (Миллер, Сутер), 48:26 — 8:6. Босер — 31 (Хьюз, Гронек), 57:52 — 8:7. Бродин — 4 (п.в., Эрикссон Эк), 58:53 — 9:7. Капризов — 23 (п.в.), 59:58 — 10:7Вратари: Густавссон (Флери, 40:00) — Десмит (57:40 — 57:52, 58:23 — 59:58)Штраф: 8 — 14Броски: 27 (8+9+10) — 24 (4+12+8)

«Миннесота» — «Ванкувер» — 10:7

«Сиэтл» — «Детройт» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

«Детройт» набрал 64 очка и занимает 8-е место в Восточной конференции.

«Сиэтл» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 57 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Детройт» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) Голы: Зайдер — 7 (Кейн, Дебринкэт), 13:30 — 0:1. Маккэн — 23 (бол., Данн, Бураковски), 18:32 — 1:1. Раймонд — 16 (Комфер, Питри), 27:18 — 1:2. Маккэн — 24 (Олексяк, Борген), 30:51 — 2:2. Спронг — 15 (Фишер), 35:58 — 2:3. Шварц — 11 (Гурд, Борген), 47:25 — 3:3. Чиаро — 4 (Ларкин, Раймонд), 61:07 — 3:4Вратари: Даккорд (47:08 — 47:25) — ЛионШтраф: 2 — 4Броски: 41 (15+13+12+1) — 32 (6+15+10+1)

«Сиэтл» — «Детройт» — 3:4 ОТ

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«Аризона» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:2, 2:0, 0:4) Голы: Драйзайтль — 26 (бол., Макдэвид, Бушар), 2:12 — 0:1. Бьюгстад — 11 (Крауз, Дамба), 4:15 — 1:1. Янмарк — 2 (Кулак, Дешарне), 6:07 — 1:2. Келлер — 22 (бол., Шмальц, Дурзи), 22:53 — 2:2. Бьюгстад — 12 (Келлер), 30:52 — 3:2. Кейн — 20 (Бушар, Экхольм), 44:28 — 3:3. Хаймэн — 34 (Экхольм, Бушар), 44:54 — 3:4. Кейн — 21 (Маклеод, Драйзайтль), 46:31 — 3:5. Фогеле — 11 (п.в., Макдэвид, Драйзайтль), 58:51 — 3:6Вратари: Вильяльта (57:12 — 58:51) — Скиннер (44:18 — 44:28)Штраф: 6 — 6Броски: 25 (7+9+9) — 26 (7+7+12)

«Аризона» — «Эдмонтон» — 3:6

«Калгари» — «Виннипег» — 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Виннипег» — 6:3 (2:3, 2:0, 2:0) Голы: Шилингтон — 1, 4:19 — 1:0. Монахэн — 15 (бол., Коннор, Виларди), 6:07 — 1:1. Монахэн — 16 (Демело, Моррисси), 6:49 — 1:2. Монахэн — 17 (бол., Виларди, Коннор), 11:24 — 1:3. Коулмэн — 22 (Манджапане, Баклунд), 14:09 — 2:3. Кадри — 18 (бол., Уигар, Юбердо), 24:58 — 3:3. Юбердо — 10 (Андерссон, Шарангович), 36:06 — 4:3. Манджапане — 11 (Кадри), 53:18 — 5:3. Кадри — 19 (п.в., Андерссон), 58:03 — 6:3Вратари: Маркстрем — Хеллибак (57:34 — 58:03)Штраф: 6 — 4Броски: 34 (13+12+9) — 31 (13+8+10)

«Калгари» — «Виннипег» — 6:3

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Вегас» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) Голы: Амадио — 8 (Уайтклауд), 2:28 — 0:1. Карлссон — 17 (Мартинес, Стоун), 4:25 — 0:2. Морелли — 1 (бол., Пьетранджело, Мартинес), 19:12 — 0:3. Колесар — 5 (Мартинес, Морелли), 38:44 — 0:4Вратари: Блэквуд — ТомпсонШтраф: 30 — 2Броски: 30 (9+14+7) — 26 (16+7+3)

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 0:4

«Каролина» — «Чикаго» — 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Чикаго» — 6:3 (1:0, 3:1, 2:2) Голы: Бантинг — 13 (Нечас, Друри), 11:45 — 1:0. Нечас — 17, 21:59 — 2:0. Котканиеми — 10 (Орлов, Терявяйнен), 28:22 — 3:0. Ахо — 20 (Свечников, Фаст), 30:52 — 4:0. Фолиньо — 13 (Бедард), 35:23 — 4:1. Бернс — 9 (бол., Ахо, Джарвис), 42:34 — 5:1. Бедард — 17 (бол., Курашев, Т. Джонсон), 47:00 — 5:2. Т. Джонсон — 11 (бол., Бедард, Фолиньо), 49:08 — 5:3. Мартинук — 10 (п.в., Джарвис, Стаал), 58:11 — 6:3Вратари: Мартин — Мразек (57:33 — 58:11)Штраф: 8 — 8Броски: 42 (14+17+11) — 17 (5+4+8)

«Каролина» — «Чикаго» — 6:3

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) Голы: Штюцле — 13 (Сандерсон, Зуб), 10:45 — 0:1. Джозеф — 9 (Жиру, Штюцле), 13:35 — 0:2. Джозеф — 10 (Зуб), 35:49 — 0:3. Чаффи — 2, 36:55 — 1:3. Тарасенко — 15 (Ткачак, Пинто), 44:01 — 1:4. Пойнт — 28 (Хагель), 44:36 — 2:4Вратари: Василевский — ФорсбергШтраф: 9 — 7Броски: 25 (7+8+10) — 28 (11+9+8)