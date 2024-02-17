Квартальнов: Содержание нашей игры было не тем, которое мы хотим видеть

Главный тренер минскогоподвел итог матча против(2:4).

«Мы довольны победой, но содержание нашей игры было не тем, которое мы хотим видеть. Вроде повели в счёте, однако провалили второй период. Возможно, повлияла долгая поездка, это была уже наша четвёртая игра. Стала проигрываться стыковая борьба, стали делать лёгкие потери, давать соперникам шанс. К сожалению, были пару удалений. То, что победили, выиграли третий период, хорошо.

С чем связано отсутствие в третьем периоде Вячеслава Основина и Владислава Кодолы? Мы хотели что-то поменять, что-то перевернуть, перешли на игру в три звена», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» идет на восьмом месте в Западной конференции с 65 очками. «Куньлунь» (50) — десятый.