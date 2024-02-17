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    Квартальнов: Содержание нашей игры было не тем, которое мы хотим видеть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против «Куньлуня» (2:4).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Мы довольны победой, но содержание нашей игры было не тем, которое мы хотим видеть. Вроде повели в счёте, однако провалили второй период. Возможно, повлияла долгая поездка, это была уже наша четвёртая игра. Стала проигрываться стыковая борьба, стали делать лёгкие потери, давать соперникам шанс. К сожалению, были пару удалений. То, что победили, выиграли третий период, хорошо.

    С чем связано отсутствие в третьем периоде Вячеслава Основина и Владислава Кодолы? Мы хотели что-то поменять, что-то перевернуть, перешли на игру в три звена», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

    Минское «Динамо» идет на восьмом месте в Западной конференции с 65 очками. «Куньлунь» (50) — десятый.

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