«Адмирал» — «Трактор»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде переигралсо счетом 3:2.

На голы Джованни Фьоре и Павла Махановского гости ответили точными бросками Ильи Карпухина, Владимира Жаркова и Виталия Кравцова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2) Голы: Фьоре — 14 (бол., Горшков, Бучельников), 7:58 — 1:0. Махановский — 1 (Гутик, Панкратов), 8:58 — 2:0. Карпухин — 5 (Родуолд, Попов), 17:38 — 2:1. Жарков — 2 (Котляревский, Карпухин), 52:08 — 2:2. Кравцов — 18 (Родуолд), 59:32 — 2:3Вратари: Демченко (59:46) — ФукалеШтраф: 8 — 4Броски: 38 (14+12+12) — 32 (11+11+10)

Благодаря этой победе «Трактор» гарантировал себе участие в плей-офф. Команда идет на шестом месте в Восточной конференции. У «Адмирала» одиннадцатая строчка.