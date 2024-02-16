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    «Трактор» обыграл «Адмирал» и гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

    «Адмирал» — «Трактор»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде переиграл «Адмирал» со счетом 3:2.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    На голы Джованни Фьоре и Павла Махановского гости ответили точными бросками Ильи Карпухина, Владимира Жаркова и Виталия Кравцова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Фьоре — 14 (бол., Горшков, Бучельников), 7:58 — 1:0. Махановский — 1 (Гутик, Панкратов), 8:58 — 2:0. Карпухин — 5 (Родуолд, Попов), 17:38 — 2:1. Жарков — 2 (Котляревский, Карпухин), 52:08 — 2:2. Кравцов — 18 (Родуолд), 59:32 — 2:3Вратари: Демченко (59:46) — ФукалеШтраф: 8 — 4Броски: 38 (14+12+12) — 32 (11+11+10)

    Благодаря этой победе «Трактор» гарантировал себе участие в плей-офф. Команда идет на шестом месте в Восточной конференции. У «Адмирала» одиннадцатая строчка.

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