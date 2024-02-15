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    Вовченко о работе с Разиным: В первые годы у нас были разногласия

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Металлург Мг
    Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко высказался о работе с главным тренером команды Андреем Разиным.

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Как прошло знакомство с Разиным? В первый, а скорее, во второй год у нас бывали разногласия. Андрей Владимирович кричал на меня, но в хорошем смысле.

    Раз мы работаем столько времени, значит, нашли общий язык. Мне нравится играть под его руководством. Он воспитывал, подталкивал, иногда ругал. Говорил: "Ты можешь играть лучше". Спасибо ему большое, что верил в меня и верит до сих пор.

    В чём Разин изменился за это время? Стал более спокойным. Уже может сильно не кричать (улыбается). В остальном всё так же», — цитирует Вовченко официальный сайт КХЛ.

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    • Напомним, что Вовченко выступал за «Северсталь» под руководством Разина. По ходу нынешнего сезона форвард перешел в «Металлург». Нападающий провел 22 матча, забросил 7 шайб и сделал 4 голевые передачи.

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